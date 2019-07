Schloss Wachenheim Aktie – Was DAS für die Zukunft bedeutet

Schloss Wachenheim hat den Umsatz in den ersten 9 Monaten um 6,2% gesteigert, was hauptsächlich auf Preiserhöhungen zurückzuführen ist. Der Absatz lag mit 171,5 Mio Flaschen knapp über Vorjahresniveau. Operatives Ergebnis und Nettogewinn sind dagegen gesunken. Belastet haben vor allem höhere Personalaufwendungen. Alle Regionen haben zum Wachstum beigetragen. Die operative Marge hat sich aber nur in Deutschland verbessert. In Frankreich und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



