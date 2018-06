Schloss Einstein: Neue Staffel mit Gitta Schweighöfer und Illyoung Kim

Leipzig (ots) - In Erfurt haben die Dreharbeiten für 26 neue"Schloss Einstein"-Folgen begonnen. In Deutschlands erfolgreichsterKinder-Soap kochen die Emotionen hoch: Das Albert-Einstein-Gymnasiumwird ausgerechnet mit dem Sportgymnasium als neue Modellschule unterdem Motto "Lernen in Bewegung" zusammengelegt. Am Freitag, 29. Juni,findet ein Pressetermin am Set in Erfurt mit den Schauspielern GittaSchweighöfer und Illyoung Kim statt.Die "Einsteiner" sind schockiert, als sie das erste Mal vor demneuen Internat stehen - dem Internat der "Sportler". Alles wirktstreng und grau. Kein Ort für die künstlerisch und freigeistiggeprägten "Einsteiner". Sie fühlen sich fremd, ausgegrenzt und nichtwillkommen. Schnell müssen sie lernen: Sie sind die Neuen, sie sinddie Anderen. Für beide Seiten gibt es nur ein Ziel, dieZusammenlegung muss rückgängig gemacht werden!Dem entgegen zu wirken ist eine Mammutaufgabe für Direktor Chung(Illyoung Kim) und die neue Direktorin vom Sportgymnasium MartinaStocker (Gitta Schweighöfer), die jetzt gemeinsam als Doppelspitzedie Geschicke der Schule lenken und den schnell eskalierenden Streitzwischen den Lagern schlichten müssen. Dabei sind sie sich uneins, obder richtige Weg zur Befriedung der Konflikte durchEinfühlungsvermögen und Nachsicht oder doch besser durch klare Regelnund Strenge zu erreichen ist. Wie soll zusammenwachsen, was nichtzusammenwachsen will?Neben dem ganzen Zoff stehen aber vor allem Spaß, Sport undStreiche sowie Freundschaften und die erste Liebe im Zentrum desGeschehens.Für die Rollen der "Einsteiner" und "Sportler" stehen achtzehnKinder als Hauptdarsteller vor der Kamera. Die Fans können sich auchauf bekannte und beliebte Lehrer freuen, die von Olaf Burmeister,Robert Schupp, Elisa Ueberschär, Liz Baffoe, Meri Koivisto und - alsneuer Sportkoordinator - von Frederic Heidorn gespielt werden.Die Dreharbeiten in Erfurt und Umgebung, sowie im StudioparkKinderMedienZentrum dauern noch bis November 2018 an. DieAusstrahlung der 22. Staffel im KiKA ist für 2019 geplant."Schloss Einstein" ist eine Produktion der Saxonia MediaFilmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD unter Federführungdes Mitteldeutschen Rundfunks für KiKA, den Kinderkanal von ARD undZDF. Produzent ist Jan Kruse, Producerin Josefine Bohlken (SaxoniaMedia), die Redaktion beim MDR verantworten Anke Lindemann und NicoleSchneider.Einladung zum SetterminWir laden Sie herzlich zum Pressetermin am Drehort mit denSchauspielern Gitta Schweighöfer, Illyoung Kim, Robert Schupp undweiteren Darstellern und Machern der Serie ein:Freitag, 29. Juni 2018, ab 12.00 UhrDrehort: neues Hauptmotiv "Sportinternat", Drosselbergstr. 13, 99097ErfurtBitte teilen Sie uns bis Donnerstag, 28. Juni, per Mail anpresse@mdr.de mit, ob wir mit Ihnen rechnen können.Weitere Infos unter: www.kika.dePressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich,Tel.: (0341) 3 00 65 45, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell