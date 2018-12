Finanztrends Video zu



München, Deutschland (ots) -Was für ein Jahr voller Irrwitz und Wahnsinn! Der MediensatirikerOliver Kalkofe zieht in "Kalkofes Mattscheibe: Fresse 2018! - DerJahresrückblick" am Donnerstag 27. Dezember um 20.15 Uhr auf TELE 5eine erschreckende Bilanz: Auch in 2018 war das TV und Internetüberbevölkert von Hutbürgern, Wurstmachern und Steuerbetrügern,Klimawandel-Leugnern und abgehalfterten C-Promis, die ihren medialenAbfall ungefragt vor der Kamera abladen. Ob Pöbelattacken aufJournalisten, hohe FCB-Funktionäre, die auf niedrigstem Niveau mitder Presse abrechnen oder die absurde Käsesucht von Silvia Wollny bei"Promi Big Brother" - Doch keine Angst: Oliver Kalkofe rächt uns undgibt verbal gnadenlos auf die "Fresse" in der unterhaltsamstenShit-Show im deutschen Fernsehen.Kritisch und einfühlsam wie immer betrachtet der Meister derVerwandlung die medialen High- und Lowlights des Jahres, wie zumBeispiel das Fernsehduell von Marietta Slomka gegen CSU-MannAlexander Dobrindt, der mit seiner Partei dank der Kugelform der Erde"so schnell zurückrudern will, dass man vor den anderen wieder vorneankommt." Oder auch die unsägliche Pressekonferenz des FC BayernMünchen, Alexander Gauland mit seinem Vogelschiss, SchlagerstarGerhard Müller auf den Spuren von James Bond, Ross Anthonys subtileRoyal Wedding-Reportage und die Astro-TV-Veteranen Lorelei und Lukemit ihrer spannungsgeladenen Notarzt-Story.Kalkofes Motto für 2019 frei nach Uli Hoeneß: "Maul halten oder abin die Wurst".Und wer Kalkofes Jahreshighlights verpasst hat, der hat anSilvester, 31. Dezember noch zweimal die Gelegenheit, liebevolleMediensatire zu genießen und zwar mit der Betrachtung zum erstenHalbjahr 2018 "Kalkofes Mattscheibe: Das Schlimmste bis jetzt" um20:15 Uhr sowie um 21:50 Uhr mit "Kalkofes Mattscheibe: Fresse 2018 -Der Jahresrückblick".Mehr zu Kalkofes Welt unterhttps://www.tele5.de/tv/kalkofes-mattscheibeInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter https://presse.tele5.de.Pressekontakt:TELE 5-Pressekontakt:Barbara BublatTELE 5 KommunikationTel. 089 - 649 568 - 171Barbara.bublat@tele5.deTELE 5-Fotoredaktion:Judith HämmelmannTel. 089 - 649 568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell