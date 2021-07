Schließt die Lücke zwischen Projekten und Investoren: das Token-Verkaufs-Launchpad von Black Ocean

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) - Black Ocean startet Launchpad zum Token-VerkaufKryptowährungen gewinnen an Popularität, und immer mehr Menschen interessieren für Investitionen. Black Ocean (https://bo.market/), eine liquiditätsbereitstellende Plattform, die von dem Institut für quantitativen Hochfrequenzhandel VRM ins Leben gerufen wurde, startet das CeDeFi-Launchpad (https://bo.market/#services/5), auf dem innovative Projekte auf einfache, sichere und transparente Weise eine starke Gemeinschaft aufbauen, Mittel beschaffen und Liquidität erzielen können.Ziel von Black Ocean ist es, Projekte und Investoren für sich zu gewinnen, um präzise Informationen und einen transparenten Mechanismus für Investitionen (https://bo.market/#services/5) zu erhalten.Black Ocean (https://bo.market/)hat eine neue weltweite Plattform entwickelt, die Blockchain-Technologie nutzt. Die Lösung bietet Inhabern von FLy (https://tokenfly.co/)-Token (Original-Token des VRM-Ökosystems) und Kleinanlegern die Möglichkeit, ihre Gewinne zu maximieren, indem den Mitgliedern der Kauf von IDO mit einem hohen Token-Rating zu ermäßigten Preisen angeboten wird, ähnlich wie bei institutionellen Pre-Seed- und Seed-Runden.Im Folgenden sind einige Vorteile aufgelistet, die FLy (https://tokenfly.co/)-Token-Inhaber genießen:- 100 % der Promo-Coins (Airdrop) aus Projekten werden auf FLy-Token-Inhaber verteilt- 90% der IDO-Coins werden von FLy-Token-Inhabern gekauft- Die Inhaber von FLy (https://tokenfly.co/)-Token genießen einen Sonderpreis und können damit Coins kaufen, die 5 - 10 % niedriger sind als der Marktpreis eines IDOBlack Ocean zielt auch darauf ab, vielversprechenden Projekten dabei zu helfen, Kapital zu beschaffen, die PR- und Medienberichterstattung zu steigern und ihre Gemeinschaften mithilfe von FLy (https://tokenfly.co/) und Black Ocean zu vergrößern. Somit dient es als dezentralisierte Affiliate-Plattform für IDOs, um nahtlos Gelder zu beschaffen (https://launchpad.bo.market/projects), und ermöglicht es verbundenen Unternehmen, direkt mit anderen zu kommunizieren.Hier können sich Projekte für die Aufnahme bewerben. (https://launchpad.bo.market/projects)FunktionsweiseBlack Ocean sammelt Projekte am Markt und aus seinem Netzwerk an institutionellen Investoren. Wenn ein Projekt qualifiziert ist, Investitionen von berühmten Venture-Capital-Gesellschaften vorweisen kann und einen guten Ruf und Marktpotenzial hat, kann dieses Projekt ein IDO auf der Black Ocean-Launchpad-Plattform (https://launchpad.bo.market/projects) erhalten.Sobald das Projekt für den Start auf dem Launchpad (https://bo.market/#services/5) genehmigt wurde, stellt es Black Ocean Token für das IDO zur Verfügung. Mitglieder der Community können dann Gebote für Beträge abgeben, die sie investieren möchten. Auf der Grundlage der Gebote berechnet und benennt Black Ocean die Höhe der Zuteilung für jeden Teilnehmer. Es folgt ein autonomer Prozess, bei dem ein bestätigter Geldbetrag an das IDO (Projekt) gesendet und die Projekt-Token an die Teilnehmer verteilt werden.Bei Black Ocean schätzen wir frühe Unterstützer, die helfen, das Ökosystem von Grund auf zu erweitern. Daher haben wir ein Berechnungssystem entwickelt, das frühe Nutzer der Plattform belohnt, aber keine hohen Zutrittsbarrieren für Nachzügler schafft.Das Launchpad von Black Ocean (https://bo.market/#services/5) ist darauf ausgelegt, Projekten einen gemeinschaftlichen Wert zu bieten. Es wird eine reine Mitgliederplattform mit gemeinsamer Kaufkraft (GPP) sein. So bringt Black Ocean Kryptowährungen unter Verwendung seines Blockchain-basierten Universums für Handel, Investitionen und Bildung in Serie.Dies ermöglicht es uns auch, die Anzahl der Token-Inhaber zu erhöhen und eine erste Community rund um das Projekt aufzubauen, indem innovative Projektentwickler und andere Gleichgesinnte zusammenkommen, um das Ökosystem zu vernetzen und auszubauen. Das ist eine Win-Win-Situation für Investoren und Projektentwickler.An (https://launchpad.bo.market/projects)trag zur Aufnahme (https://launchpad.bo.market/projects)Bei Fragen wenden Sie sich bitte an info@bo.marketFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1576732/BlackOcean.jpgPressekontakt:Olga Prokhorova op@vrm.trade +79855-471-207Original-Content von: Black Ocean, übermittelt durch news aktuell