Schlichtung für Bau-Tarifrunde beginnt

BERLIN (dpa-AFX) - Für rund 800 000 Bauarbeiter beginnen am Montag (10.00 Uhr) in Berlin Schlichtungsverhandlungen über die künftigen Tariflöhne.



Als Schlichter eingesetzt ist der frühere Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement. Am Rande des ersten Treffens wollen mehr als 1000 Bauarbeiter für ihre Forderungen demonstrieren, wie die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt ankündigte.

Die Gewerkschaft hatte die Tarifverhandlungen nach drei Runden für gescheitert erklärt. Sie verlangt außer sechs Prozent mehr Lohn eine Aufstockung des 13. Monatsgehalts sowie eine Vergütung für lange Anfahrtszeiten zu wechselnden Baustellen. Die Arbeitgeber hatten nach eigenen Angaben ein Gesamtvolumen von sechs Prozent bei einer Laufzeit von 24 Monaten in Aussicht gestellt.

Führt das Schlichtungsverfahren innerhalb von 14 Tagen nicht zu einer Einigung, muss die Schlichtungskommission nach den Regeln des Schlichtungsabkommens dennoch einen Schiedsspruch fällen. Innerhalb von weiteren 14 Tagen können beide Tarifparteien den Schiedsspruch annehmen oder ablehnen./brd/DP/he