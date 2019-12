Schlichtung beginnt am 18. Dezember 2019 Prof. Dr. Rainer Schlegel soll Bau-Mindestlöhne schlichten

Berlin (ots) - Im Tarifstreit um die Mindestlöhne für die rund 850.000Bau-Beschäftigten zeichnet sich eine Wende ab: Die IG BAU hat am 11. Dezember2019 die Schlichtung angerufen.Zuvor einigten sich die Tarifvertragsparteien auf Empfehlung der Präsidentin desBundesarbeitsgerichts, Ingrid Schmidt, auf Prof. Dr. Rainer Schlegel, denPräsidenten des Bundessozialgerichts, als Schlichter. Er wurde für das Amt desunparteiischen Vorsitzenden der Zentralschlichtungsstelle des Baugewerbes fürdrei Jahre benannt.Das teilten die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) sowie derHauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) und der Zentralverband desDeutschen Baugewerbes (ZDB) am Donnerstag in einer gemeinsamen Presseerklärungmit.Sein Vorgänger, Bundesminister a.D. Wolfang Clement, schlichtete seit 2006 fünfBau-Tarifkonflikte erfolgreich. Nun setzen die Sozialpartner auf eine Moderationdurch den neuen Schlichter Prof. Dr. Rainer Schlegel. Als langjährigerBundesrichter und seit Oktober 2016 als Präsident des Bundessozialgerichtsverfügt er über ausgezeichnete Erfahrungen, streitige Situationen zu vergleichenoder selbst eine befriedende Entscheidung zu treffen. DieBau-Schlichtungsordnung stattet ihn mit Stimmrecht aus, so dass eine"Pattsituation" vermieden wird. Das ebnet den Weg für einen Schiedsspruch.Da die Allgemeinverbindlichkeit der Baumindestlöhne von 12,20 Euro (Mindestlohn1), 15,05 Euro (Mindestlohn 2 Berlin) und 15,20 Euro (Mindestlohn 2 West) zum31. Dezember 2019 endet, drängt die Zeit für eine Anschlussregelung.Der Termin für die Schlichtung steht bereits: Am 18. Dezember 2019 wird derSchlichter mit den Tarifvertragsparteien um 11:00 Uhr in Berlin zusammenkommen.Ende Oktober hatten IG BAU und Arbeitgeber die Gespräche überBranchenmindestlöhne auf dem Bau nach drei Verhandlungsrunden ergebnislosabgebrochen. Die IG BAU erklärte nun das Scheitern der Verhandlungen und riefdie Schlichtung an.Bei der Schlichtung wird es um den Branchenmindestlohn für Hilfsarbeiten auf demBau - um den so genannten Mindestlohn 1 - und um den höheren Mindestlohn 2 fürqualifiziertere Arbeiten gehen, den es zuletzt nur in den alten Bundesländernund Berlin gab.Dipl.-Kauffr. Jutta Beeke (Vizepräsidentin HDB) und Dipl.-Ing. Uwe Nostitz(Vizepräsident ZDB) werden bei dem Spitzentreffen für die Arbeitgeberseite dieVerhandlungen führen.Robert Feiger, Bundesvorsitzender der IG BAU und Dietmar Schäfers,stellvertretender Bundesvorsitzender der IG BAU, werden für die Gewerkschaft dieVerhandlungsführung in der Schlichtung übernehmen.Termin-HinweisDie Schlichtung zwischen IG BAU sowie BAUINDUSTRIE und Bauhandwerk über dieBranchenmindestlöhne für das Bauhauptgewerbe wird stattfinden:am 18. Dezember 2019ab 11.00 Uhr im Hotel RIU Plaza Berlin, Martin-Luther-Str. 1, 10777 BerlinAuch im Internet abrufbar: bauindustrie.dePressekontakt:Inga Stein-BarthelmesBereichsleiterin Politik und KommunikationTel. 030 21286-229 / E-Mail: inga.steinbarthelmes@bauindustrie.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/24058/4465922OTS: Hauptverband der Deutschen BauindustrieOriginal-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuell