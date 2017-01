Schlichtung bei Bahn geht in die Verlängerung

BERLIN (dpa-AFX) - Die Schlichtung im Tarifkonflikt von Deutscher Bahn und Lokführergewerkschaft GDL geht in die Verlängerung.



Zunächst werde das Verfahren bis zum 9. Februar ausgesetzt und solle dann bis zum 19. Februar abgeschlossen werden, teilten die beiden Schlichter Bodo Ramelow und Matthias Platzeck am Dienstag in Berlin mit. Die zwischenzeitliche Unterbrechung sei notwendig, "um weitere Grundlagen zur Fortsetzung der Gespräche zu erstellen". Weiterhin gelte, dass sich die Tarifpartner und Schlichter "vor Ablauf der Schlichtung nicht öffentlich äußern". Die Schlichtung hatte am 11. Januar begonnen und war auf drei Wochen angesetzt./brd/DP/stb