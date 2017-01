Schlichtung bei der Bahn beginnt am 11. Januar

BERLIN (dpa-AFX) - Die Schlichtung im Tarifkonflikt der Lokführergewerkschaft GDL mit der Deutschen Bahn beginnt am 11. Januar. Auf diesen ersten Sitzungstermin hätten sich die Schlichter mit den Tarifparteien verständigt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus dem Umfeld der Beteiligten.



Beide Seiten hatten am Freitag den thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) und den früheren brandenburgischen Regierungschef Matthias Platzeck (SPD) als Schlichter bestimmt.

Nach sechs Verhandlungsrunden ohne Ergebnis hatte die GDL kurz vor Weihnachten das Scheitern erklärt und das Schlichtungsverfahren eingeleitet. Ihr erklärtes Ziel ist es, die Belastung des Zugpersonals zu verringern "und eine echte Fünf-Tage-Woche mit anschließenden zwei Tagen Freizeit" zu erreichen. Die Bahn hält das in der Praxis nicht für umsetzbar.

Der Schlichtungskommission gehören außer den beiden Vorsitzenden Ramelow und Platzeck je drei stimmberechtigte Vertreter der Bahn und der GDL an. Ziel der Kommission ist es, zu einer einstimmigen Einigungsempfehlung zu kommen, die einschließlich einer möglichen Verlängerung spätestens nach vier Wochen beschlossen werden soll./brd/DP/jha