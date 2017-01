Schlichtung im Bahn-Tarifkonflikt begonnen

BERLIN (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn hat die Schlichtung mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) begonnen.



Die Schlichtungskommission kam an einem nicht genannten Ort am Mittwochmittag erstmals zusammen, hieß es bei der Bahn. Als Schlichter vermitteln Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und der frühere brandenburgische Regierungschef Matthias Platzeck (SPD). Sie sollen möglichst in den nächsten drei Wochen einen Kompromiss finden. In dieser Zeit darf gemäß der Schlichtungsvereinbarung nicht gestreikt werden. Hauptstreitpunkt ist die Verteilung der Ruhetage für die rund 35 000 Beschäftigten des Zugpersonals./brd/DP/mis