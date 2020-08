Schleswig-Holsteins Ministerpräsident warnt CDU vor langen Personaldebatten

BERLIN (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will sich bei Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet für einen Kompromiss im Ringen um den CDU-Vorsitz einsetzen.



Er wolle bei seinem Treffen mit Laschet an diesem Montag darüber sprechen, "wie die Kandidaten doch noch zusammenkommen könnten", sagte Günther der "Welt" (Montag). "Eine knappe Entscheidung, wie wir sie bei der letzten Vorsitzendenwahl zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz hatten, wäre kein guter Einstieg in ein Bundestagswahljahr."

Laschet besucht an diesem Montag Schleswig-Holstein. Der NRW-Ministerpräsident will auf dem Anfang Dezember geplanten Parteitag in Stuttgart als CDU-Vorsitzender kandieren, ebenso wie der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen. In der CDU gibt es Befürchtungen, dass die Partei bei einem knappen Ausgang der Wahl zwischen Laschet und Merz gespalten in das Superwahljahr 2021 mit mehreren Landtags- und der Bundestagswahl gehen könnte./wn/DP/zb