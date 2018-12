Schleswig-Holstein erlaubt Abriss von AKW Brunsbüttel

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

KIEL (dpa-AFX) - Die Landesregierung in Kiel hat den geplanten Abriss des Kernkraftwerks Brunsbüttel genehmigt.



"Der Atomausstieg wird nun auch in Schleswig-Holstein für jedermann sichtbar", sagte der für die Atomenergie zuständige Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Freitag. Der Meiler werde "endlich abgebaut". Der Rückbau des Kernkraftwerks wird nach Ministeriumsangaben voraussichtlich 15 Jahre dauern. Das AKW Brunsbüttel ist infolge von Pannen bereits seit gut elf Jahren vom Netz. Nach der Fukushima-Katastrophe in Japan von 2011 wurde seine dauerhafte Stilllegung beschlossen./akl/DP/nas