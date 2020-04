Schleswig-Holstein: Ab 4. Mai wieder Besuche in Pflegeheimen

KIEL (dpa-AFX) - Das Besuchsverbot in Pflegeheimen in Schleswig-Holstein wird gelockert.



Vom 4. Mai an können Pflegeeinrichtungen unter strengen Hygieneanforderungen den Besuch einer Person für maximal zwei Stunden ermöglichen, wie Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Mittwoch nach einer Verständigung der Jamaika-Koalition mitteilte. Zudem soll ab dem 11. Mai die Öffnung von Spielplätzen ermöglicht werden, unter Beachtung von Hygienevorschriften, wie Garg weiter sagte./mho/DP/zb