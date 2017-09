Berlin (ots) - Nachhaltige Veränderungsprozesse in Produktion undProgrammerstellung sind für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eineAufgabe "von geradezu existenzieller Bedeutung". Darauf hat amFreitag die Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg, PatriciaSchlesinger, beim Presseforum der Produktions- und Technik-Kommission(PTKO) von ARD und ZDF auf der IFA in Berlin hingewiesen. "Unsergemeinsames Ziel ist: Das beste Programm", daher müssten Inhalte nochwirtschaftlicher und effizienter hergestellt werden "ohne dieprogrammliche Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit einzuschränken odergar zu gefährden", sagte Schlesinger.Sie verwies in diesem Zusammenhang auf den Maßnahmenkatalog zuStrukturveränderungen, den ARD und ZDF den Ländern noch im Septembervorlegen wollen. Es gehe darum, auch über Sendergrenzen hinwegIT-Prozesse zu harmonisieren, gemeinsame Plattformen für digitaleProdukte zu schaffen, Produktionsprozesse zu vereinheitlichen undneue, kostengünstigere Produktionsformen zu nutzen. Dazu gehöre auchSchnelligkeit und hohe Flexibilität. "Produktionsmittel und ITverschmelzen immer mehr miteinander. Redaktionen wachsen zusammen -und die Produktion zieht nach. Das ist ein besonderer Auftrag anunsere Aus- und Fortbildung, aber auch an die Gestaltung unsererStrukturen", sagte Schlesinger.Beitragszahlerinnen und Beitragszahler forderten zu Recht einenschlanken und effizienten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so dierbb-Intendantin. "Wir werden diese Entwicklung nicht aufhalten, imGegenteil, wir wollen sie befördern und auf so vielen Feldern wiemöglich die Initiative selbst ergreifen", sagte Schlesinger.Ulrich Liebenow, Vorsitzender der PTKO und Betriebsdirektor desMitteldeutschen Rundfunks (MDR), hatte das Presseforum amFreitagmittag eröffnet. Hier diskutierten Senderverantwortliche mitVertretern der Branchenverbände und der Wirtschaft unter dem Titel"Produktion 4.0". Thema unter anderen waren die zunehmendeVerschmelzung von IT- und Produktionstechnologien, etwa beimzunehmenden Einsatz intelligenter "smarter" Produktionssysteme, beiAutomatisierung und Selbststeuerung, der Verkürzung vonProduktionszeiten oder bei der Steuerung von Markt- undMediennutzungsverhalten.Hinweis an die Redaktionen: Weitere Informationen und Unterlagender Veranstaltung stehen im Internet unter www.ptko-presseforum.dezur VerfügungPressekontakt:Justus Demmerrbb Presse und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030/97993-12101E-Mail: presse@rbb-online.deSteffen GrimbergARD-SprecherTel.: 0341/300-6431E-Mail: steffen.grimberg@mdr.deOriginal-Content von: ARD Radio & TV, übermittelt durch news aktuell