Schlemmers Triadisches Ballett als Fernseh-Comic im SWR

Baden-Baden (ots) -An die Redaktionen Fernsehen, Kultur, Medien, VermischtesStudierende der Merzakademie erarbeiten mit "Kunscht!" Clips zuKunstwerken im Südwesten / online und im SWR Fernsehen ab 8.11.2018Geschichten über wichtige Kunstwerke aus Museen und demöffentlichen Raum des Südwestens, wie das Triadische Ballett vonOskar Schlemmer, neu erzählt: zugänglich, ansprechend, schräg und dasin weniger als zwei Minuten - das ist die Idee von "100 SekundenKunst". Studentinnen und Studenten der Merz Akademie Hochschule fürGestaltung, Kunst und Medien, Stuttgart arbeiten dabei mit der"Kunscht!"-Redaktion und Filmemacher Prof. Peter Ott zusammen undschaffen Videos, die einen frischen Blick eröffnen. Die Clips werdenauf der Facebook-Seite von SWR2 veröffentlicht und sind außerdem aufwww.SWR2.de/100sekunden und in der neuen SWR2 App zu finden. ImFernsehen laufen die kurzen Filme jeweils am Ende des wöchentlichenSWR Kulturmagazins "Kunscht!" donnerstags 22:45 Uhr im SWR Fernsehen.Kunstwerke im Südwesten neu erzähltDas "Bildnis der Tänzerin Anita Berber" von Otto Dix (KunstmuseumStuttgart), das bestickte Jäckchen einer Psychiatrie-Patientin(Sammlung Prinzhorn Heidelberg), die antike Igeler Säule an der Moselund das Relief "Ludwigs Erbe" von Peter Lenk in Ludwigshafen amBodensee: alles herausragende Kunstwerke aus dem öffentlichen Raumund aus öffentlichen Sammlungen im Südwesten. "100 Sekunden Kunst"eröffnet eine neue Perspektive: Da beobachten zum Beispiel SchlemmersFigurinen aus dem "Triadischen Ballett" eine Tänzerin undkommentieren, dass sie das wohl besser könnten. Ein Sprayer ergänztdas Baldung-Grien-Gemälde "Amor mit dem flammenden Pfeil", das nurals Fragment erhalten ist. Und Anita Berber erzählt aus ihrem Lebenund macht Lust darauf, das Dix-Gemälde im Kunstmuseum Stuttgart neuzu entdecken."100 Sekunden Kunst"Viele Betrachter sind ratlos, wenn sie einem Kunstwerkgegenüberstehen. Verquaste, weitschweifige Erklärungen bemühterKuratoren ändern daran oft nichts. Aber es geht auch anders! Daszeigt der SWR im Projekt "100 Sekunden Kunst". Die kurzen Clipsentsprechen in Bildsprache, Stil, Tempo und Ton den Sehgewohnheitender jungen Autoren und somit eines jungen Publikums."Kunscht!": Kultur im Südwesten""Kunscht!" ist das wöchentliche Kulturmagazin des SWR Fernsehens:Jeden Donnerstag um 22:45 Uhr werden in der 30-minütigen Sendungaktuelle Themen aus dem vielfältigen Kulturgeschehen im Südwestengezeigt - von der Opernpremiere bis zum Rockfestival, von Musical bisComedy, von der Ausstellungseröffnung bis zum Trickfilmfestival.Online und im Fernsehen:Ab 8. November werden nacheinander 50 Clips u. a. auf SWR2.de,www.facebook.com/SWR2, in der neuen SWR2 App und in der SWR Mediathekverfügbar sein. Das SWR Fernsehen strahlt die Clips ebenfalls ab 8.November im Rahmen des Kulturmagazins "Kunscht!" donnerstags, ab22:45 Uhr jede Woche aus. Alle Clips unter www.SWR2.de/100sekundenInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/100sekundenkunschtFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt:Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell