Schleichende Gefahr - PCB, das vergessene Gift (FOTO)

Baden-Baden (ots) -SWR Dokumentation "betrifft: Das vergessene Gift - wie PCB unsalle belastet" / Mittwoch, 18. Juli 2018, 20:15 Uhr, SWR FernsehenJahrzehnte hat man nichts mehr davon gehört, doch das Gift PCB istnach wie vor in unserem Alltag gegenwärtig. Nahezu jeder ist täglichsogenannten "Polychlorierten Biphenylen", kurz: PCB ausgesetzt. DieVerwendung dieser gefährlichen Chlorverbindung ist zwar seit mehr als30 Jahren in Deutschland verboten, wodurch die Chemikalie inVergessenheit geriet. Doch PCB belastet die Menschen in Deutschlandbis heute - nur wissen die wenigsten davon. "betrifft: Das vergesseneGift - wie PCB uns alle belastet" begibt sich auf Spurensuche. DieSWR Dokumentation fragt: Warum der Giftstoff auch dreißig Jahre nachseinem Verbot eine Gefahr ist? Wer hat Interesse daran, dass über denGiftstoff kaum noch berichtet wird? Wie kann man sich vor PCBschützen? Zu sehen am Mittwoch, 18. Juli, 20:15 Uhr, im SWRFernsehen.Vom "Wundermittel" zum krebserregenden Gift Städtisches GymnasiumLudwigsburg: Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrermachen sich große Sorgen um ihre Gesundheit. Der Grund: Im Anbau derSchule wurde seit Ende 2016 der Giftstoff PCB nachgewiesen. SeitJahrzehnten lauert das Gift in den Klassenzimmern. Schüler und Lehreratmen es täglich ein. Aus Sorge um ihre Kinder verlangen engagierteEltern eine schnelle Lösung von der Stadt. "betrifft" begleitet dieEltern, zeigt, wie sie immer wieder auf Widerstände und Verharmlosungstoßen, aber auch, ob ihr Einsatz am Ende erfolgreich ist.Ludwigsburg ist kein Einzelfall. In Deutschland gibt es noch hunderteSchulen, Universitäten, Behörden, aber auch Wohnungen in Hochhäusern,in denen der Giftstoff steckt. In vielen Betonbauten der Sechziger-und Siebzigerjahre wurde er verwendet, denn PCB galt wegen seinerLanglebigkeit jahrzehntelang als Wundermittel. Mit PCB wurdenFernster- und Wandfugen elastisch und haltbar. Doch der Giftstoffgast aus den Fugen in die Raumluft aus und gelangt über die Atemluftin den menschlichen Körper. Nachdem man in den 1970er-Jahren entdeckthatte, dass PCB krebserregend und erbgutschädigend ist, wurde seineVerwendung Ende der 1980er-Jahre verboten. Das bereits verbaute PCBmusste jedoch nicht entfernt werden.Gift mit Spätfolgen: Entwarnung nicht gerechtfertigt TausendeTonnen des Giftstoffes PCB wurden beispielsweise inStromtransformatoren, Kondensatoren von Haushaltsgeräten und inFarbanstrichen verwendet, denn die Chemikalie ist schwer entflammbar,nicht elektrisch leitend und vor allem extrem langlebig. Wegen ihrerLanglebigkeit findet man sie bis heute überall, denn der Giftstoffhat sich durch die Ausgasung in der Umwelt ausgebreitet undangereichert. Fachleute sagen, selbst wer in nicht belasteten Räumenarbeitet, also jeder Mensch in Deutschland, nimmt PCB täglich überdie Nahrung auf. Von offizieller Seite gibt es Beschwichtigungen undEntwarnung - zu Unrecht, wie die Recherchen von "betrifft" zeigen.PCB baut sich kaum ab, es handelt sich um ein Langzeit-Gift - seineAuswirkungen zeigen sich oft erst nach vielen Jahren. Zwar wurdenRaumluft-Grenzwerte festgelegt. Doch laut Experten bieten sie keinenausreichenden Schutz vor dem toxischen Erbe von PCB, weil sieveraltet und viel zu hoch seien. Wissenschaftler fordern deshalb eineaktuelle Anpassung der Grenzwerte an die der WHO sowie systematischeMaßnahmen, um das Gift aufzuspüren und zu beseitigen. Bisher ist kaumetwas umgesetzt worden. Politik und Behörden sehen keinenHandlungsbedarf, stattdessen geben sie immer wieder Entwarnung."betrifft" - aktuelle Themen, transparente Recherche Die SWRDokumentationen der Reihe "betrifft" beleuchten aktuelle Themengesellschaftlicher Relevanz, die ein breites Publikum ansprechen. DieErzählhaltung bezieht Zuschauerinnen und Zuschauer in die Entstehungdes Films mit ein. Recherchewege werden offengelegt und es wirdthematisiert, warum gerade dieser Experte zu Wort kommt und einanderer nicht. Auch Recherchepfade, die ins Leere laufen, können Teildes Films sein. "betrifft" beschreibt keine Phänomene, sondernhinterfragt sie und macht Entwicklungsprozesse deutlich. Die Filmezeigen Entwicklungen auf, beziehen Standpunkt, liefern Analysen underzählen Geschichten Einzelner.Sendetermin im SWR Fernsehen"betrifft: Das vergessene Gift - wie PCB uns alle belastet",Mittwoch, 18. Juli 2018, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen