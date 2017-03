München (ots) - "Plusminus extra": Schlecker vor Gericht amMontag, 6. März 2017, um 21:00 UhrAls Europas einst größte Drogeriemarkt-Kette Schlecker im Januar2012 Insolvenz anmeldete, kostete das 25.000 Mitarbeitern und vorallem Mitarbeiterinnen den Job. Es war eine der spektakulärstenPleiten der deutschen Wirtschaftsgeschichte. "Plusminus extra"beleuchtet die Hintergründe des Schlecker-Untergangs und dieschwierige Ausgangslage eines solchen Wirtschaftsprozesses.Rund eine Milliarde Euro betrug die Forderung der Gläubiger. "Esist nichts mehr da", erklärte die Tochter von Anton Schlecker damalsöffentlich. Doch daran hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart ihreZweifel. Erhebliche Vermögensteile seien vorher innerhalb der Familiezur Seite geschafft worden. Vorsätzlicher Bankrott, falscheVersicherung an Eides statt, gemeinschaftliche Untreue in besondersschwerem Fall und Insolvenzverschleppung - so die Vorwürfe, die ab 6.März in einem Mammutprozess vor dem Stuttgarter Landgerichtverhandelt werden. Wie groß sind die Chancen, die Vorwürfe auchbeweisen zu können?Nach der Ausstrahlung ist die Sendung unter www.plusminus.de undwww.ARDmediathek.de zu sehen.Kontakt: Redaktion "Plusminus" (SWR),Telefon 0711 / 929 12744, plusminus@SWR.de"hart aber fair" am Montag, 6. März 2017, um 21:15 Uhr, live ausKölnModeration: Frank PlasbergDas Thema: Oben verantwortungslos, unten chancenlos - istSchlecker heute überall?Die Gäste:Hans Rudolf Wöhrl (Unternehmer)Günter Wallraff (Enthüllungsjournalist)Leni Breymaier (SPD, Landesvorsitzende in Baden-Württemberg;langjährige ver.di-Chefin in Baden-Württemberg)Hans Richter (Oberstaatsanwalt a.D.; ehem. LeiterSchwerpunktstaatsanwaltschaft Wirtschaftsstrafsachen in Stuttgart)Wolfgang Kubicki (FDP, stellv. Bundesvorsitzender; Vorsitzender derFDP-Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein)Ob Schlecker-Pleite oder VW-Skandal: Wenn Manager versagen, trifftdas erst einmal Belegschaft und Kunden. Schont unser Rechtverantwortungslose Bosse? Wächst oben die Gier nach Boni-Millionenund unten das Risiko, die Armut?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell