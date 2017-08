Schlechte Zeiten für Crash-Propheten?

Lieber Leser,

die große Finanzkrise ist in diesen Tagen zehn Jahre alt geworden. Das gilt dann, wenn man das Risikomaß, den sogenannten Ted-Spread betrachtet. Der Ted-Spread stellt die Differenz zwischen dem Zins für kurzfristige Interbanken-Kredite, also den Libor, sowie die Rendite für Anleihen mit der Laufzeit von drei Monaten, den T-Bills, dar. Steigt der Zins für den Libor schneller an als die Rendite für die T-Bills, dann bedeutet das in der Regel, dass Banken nur zu einem höheren Zins bereit sind, kurzfristige Kredite untereinander zu vergeben. Das ist dann der Fall, wenn sie die Ausfallrisiken für höher einschätzen als zuvor.

Ted-Spread zeigt kein Risiko derzeit an

Der untere Chart zeigt den TED-Spread. Es wird deutlich, wie dieser im August 2007 nach oben geschossen ist. Er stieg ab dem 6. August von 0,44 % auf zunächst 1,02 % innerhalb nur einer Woche. Zu diesem Zeitpunkt schloss der TED-Spread erstmals seit 2001 oberhalb von 1 %. In diesem Zeitraum verlor der S&P 500 Index 6 %. Er erholte sich jedoch bis Oktober, bevor er dann infolge der Krise 56 % an Wert verlor. Aktuell zeigt dieses Risikomaß keine negativen Signale für die Finanzmärkte an.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.