Schlechte Sicht: Vorausschauend fahren und Abstand halten / TÜV Rheinland: Größerer Abstand bei Nebel, Regen und Schnee / Abblendlicht anstatt Tagfahrlicht einschalten

Köln (ots) - Für Autofahrer hat das Wetter im Spätherbst einigeTücken parat:Nebelbänke oder feuchtes Laub, Raureif und erster Schnee machendie Straßen glitschig und glatt. Vorausschauendes Fahren ist dannbesonders wichtig. Wer auf Straßenverhältnisse und Umgebung achtet,kann bestimmte Gefahren erkennen. Zum Beispiel taucht Nebel eherselten überraschend auf, sondern bildet sich in Mulden, entlang vonFlüssen und Seen. Wer dennoch von einem Nebelfeld überrascht wird,sollte nicht abrupt, sondern sachte abbremsen, den Fuß vom Gas nehmenund das Tempo den Sichtverhältnissen anpassen.Licht einschalten und Abstand halten"Der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug sollte so viele Meterbetragen wie der Tacho als Geschwindigkeit anzeigt", sagt ThorstenRechtien, Kraftfahrtexperte bei TÜV Rheinland. "Wer Tempo 70 fährt,sollte dann auch mindestens 70 Meter Abstand halten. Die Leitpfostenam Fahrbahnrand lassen sich gut zur Abstandsmessung nutzen, da siemeist 50 Meter auseinander stehen." Wichtig: Bei Nebel ebenso beiRegen und Schnee, unbedingt das Abblendlicht anmachen, denn beimTagfahrlicht können die Heckleuchten je nach Fahrzeug ausgeschaltetsein. Die Nebelschlussleuchte darf jedoch nur unter 50 MeterSichtweite eingeschaltet sein. Dann beträgt die zulässigeHöchstgeschwindigkeit 50 km/h.Freie Scheiben für den DurchblickZu den Begleiterscheinungen im Spätherbst und Winter gehören auchvon Raureif und Eis bedeckte Scheiben. So unangenehm es bei Kälteauch sein mag, vor dem Losfahren müssen alle Autoscheibenfreigekratzt sein. Nur ein Guckloch reicht nicht aus. Deutlichkomfortabler ist eine eingebaute Standheizung mit Zeitschaltuhr."Eine Standheizung darf jedoch nur im Freien betrieben werden. Werbloß kurze Strecken fährt, sollte auf diese Annehmlichkeitverzichten, weil die Heizung vermutlich mehr Batteriestrom verbrauchtals während der anschließenden Fahrt nachgeladen werden kann",erklärt Rechtien. Dass die feuchte Luft im Wageninnern die kaltenScheiben beschlägt, lässt sich einfach verhindern: Klimaanlage,Scheibenheizung oder Gebläse sorgen schnell wieder für ungetrübteSicht.