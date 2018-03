Schlechte Schüler nach Zeckenstich? Borreliose-Tests weiterhin irreführend (FOTO)

Münster/Hessen (ots) -Wäre Borreliose ein Konzern und keine Zeckeninfektion, könnte mandie miesen Tricks anprangern, mit der sie Patienten und Ärzte in dieIrre führen. Kinder werden aggressiv und schulunfähig. Depression undunerklärliche Schmerzzustände führen in Langzeit-Krankenstände undBerufsunfähigkeit. Jedes Jahr töten sich Borreliose-Kranke.Unzuverlässige Tests und Falschinterpretationen kennzeichnen dieFehldiagnosen der Borreliose, die häufigste durch Zecken übertragenebakterielle Infektion, die sich auf alle Organe auswirken kann.Prof. Jürgen Schäfer aus Marburg, auch deutscher Doktor Housegenannt, vergleicht die Borreliose in seinem Buch "DieKrankheitsermittler" mit einem Kriminalfall, bei dem sich derÜbeltäter versteckt, verkleidet und versucht, die Ermittler in einefalsche Richtung zu führen.Die Diagnose einer Borreliose verläuft selten glatt. Wenn sich zumBeispiel eine Wanderröte bildet und als Wanderröte auch erkannt wird,ist die Sache eigentlich ganz einfach. Man behandelt so früh wiemöglich mit einem Antibiotikum. Noch immer vertrauen Patienten undÄrzte den sogenannten Antikörper-Tests. Weil die nicht standardisiertsind und zudem in verschiedenen Varianten auf dem Markt sind,beweist ein positiver Test die Borreliose nicht und ein negativerschließt sie nicht aus. So werden testpositive Menschen unnötigantibiotisch behandelt und solche, die testnegativ sind, landen trotzkörperlicher Beschwerden fehlbehandelt in der Abteilung Depression,Fibromyalgie, Rheuma, Polyneuropathie, Psychosomatik und MultipleSklerose. Dies sind keine Krankheiten, sondern Symptombeschreibungen,deren Ursachen noch immer unbekannt sind. Im Zweifelsfall ist es diePsyche.Der Grund ist offensichtlich. Mit Ausnahme der Borreliose werdenalle jene neurologischen Diagnosen im Verzeichnis der häufigstenErkrankungen, dem Morbi-RSA, als besonders unterstützungswürdig vomBund finanziell zusatzvergütet: Diese Gelder aus dem Gesundheitsfondsgehen an die Krankenkassen und an die Ärzte. Zudem handelt es sich umDiagnosen, für die hochpreisige Medikamente zur Verfügung stehen, diebei einer Borreliose jedoch wirkungslos sind.Die Gesundheitspolitik ist überfordert. In neun Bundesländern istBorreliose eine meldepflichtige Infektion, jedoch mitunterschiedlichen Meldekriterien, die keine Vergleichbarkeit derDaten gewährleisten. Die Länder Baden-Württemberg, Hessen, NRW,Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein verweigern sichdieser Meldepflicht. So herrschen völlig unterschiedliche Daten überdie wahre Ausbreitung der Borreliose in Deutschland zwischen 60.000und 800.000 pro Jahr. Das kommt daher, dass selbst in denmeldepflichtigen Bundesländern im Schnitt sechs bis acht Mal so vieleDiagnosen von Ärzten bei den Krankenkassen abgerechnet werden, alsdie Meldezahlen anzeigen. Die Dunkelziffer ist enorm. AuchGesundheitsminister Jens Spahn bezeichnete das Thema Borreliose 2009als gesundheitspolitischer Sprecher der CDU als beobachtungswürdig.Mehr nicht.Rund 100 Borreliose-Selbsthilfegruppen in Deutschland sind einIndiz dafür, dass Borreliosepatienten nicht ausreichend versorgtsind.Pressekontakt:Für die Medienwww.borreliose-bund.deTel. 06162-2205presse@borreliose-bund.deUte FischerOriginal-Content von: BORRELIOSE und FSME BUND DEUTSCHLAND e.V. (BFBD), übermittelt durch news aktuell