Schlechte Nachrichten für Einbrecher - Staat fördert privaten Einbruchschutz mit bis zu 1.500 Euro (AUDIO)

Affing (ots) -Anmoderationsvorschlag:Es hat nicht mal neun Monate gedauert, da war der 10 MillionenEuro-Topf leer, den der Bund im vergangenen Jahr für die Förderungvon Maßnahmen zum Einbruchschutz bereitgestellt hatte. Über 40.000Anträge von Mietern und Hausbesitzern gab es damals, vor allem ginges um Sicherheitstechnik für die Eingangstüren und Fenster. Der Bundreagiert nun auf die enorme Nachfrage und erhöht die Fördergeldernicht nur deutlich, sondern vereinfacht auch ab sofort dieBedingungen, um gefördert zu werden. Was das genau heißt, weiß HelkeMichael.Sprecherin: Um die staatliche Förderung überhaupt nutzen zukönnen, musste man bisher mindestens 2.000 Euro in Sicherheitstechnikinvestieren. Diese Mindestsumme wird nun herabgesetzt.O-Ton 1 (Florian Lauw, 0:11 Min.): "Ab einer Summe von 500 Euroerhält man 10 Prozent zurück. Maximal liegt der staatliche Zuschussbei 1.500 Euro. Vor allem Mieter und Menschen mit kleinerem Budgetprofitieren jetzt also von dieser neuen Regelung."Sprecherin: Erklärt Sicherheitsexperte Florian Lauw von ABUS. DerBund reagiert damit auf die seit 15 Jahren steigendenEinbruchszahlen. Schon Anfang des Jahres wurden aus diesem Grund auchdie Fördermittel von 10 auf 50 Millionen Euro aufgestockt. Allerdingskann man nun nicht jedes Türschloss und jeden Fenstergriff einbauenlassen.O-Ton 2 (Florian Lauw, 0:20 Min.): "An die Qualität derSicherheitstechnik werden bestimmte Mindestanforderungen gestellt.Sie muss eine bestimmte DIN-Norm erfüllen. Unter abus.com finden Sieeine Liste mit vielen förderfähigen Produkten - zum BeispielTürzusatzschlösser oder sogenannte Panzerriegel. Auch Alarmanlagen,wie die Secvest, die mechanischen und elektronischen Einbruchschutzvereint, sind förderfähig."Sprecherin: Diese Alarmanlage sorgt dafür, dass der Einbrecher garnicht erst reinkommt.O-Ton 3 (Florian Lauw, 0:07 Min.): "Wenn also ein Einbrecher IhrFenster mit einem Schraubenzieher aufhebeln will, stemmt sich ihmeinerseits über eine Tonne Widerstand entgegen, andererseits gehtsofort der Alarm los."Sprecherin: Zunächst sollte man sich aber von einemSicherheitsfachunternehmen ein Angebot machen lassen und dieses beider KfW-Bank einreichen.O-Ton 4 (Florian Lauw, 0:09 Min.): "Erst wenn der Antrag von derBank genehmigt ist, geben Sie den Handwerkern den Startschuss undnehmen deren Angebot an. Die finale Rechnung reichen Sie dann bei derKfW-Bank ein, um die entsprechende Fördersumme zu erhalten."Abmoderationsvorschlag:Bund und KfW-Bank haben beschlossen, dass man ab sofort nur noch500 Euro in Sicherheitstechnik investieren muss, um mit 10 Prozentder Gesamtsumme gefördert zu werden und Geld zurückzubekommen. MehrInfos unter www.abus.com.