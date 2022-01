Schlechte Nachrichten bei Roku, Teladoc, Lemonade & Co.: Wir haben vielleicht erst die 3. Phase erreicht

Corona-Aktien wie Roku (WKN: A2DW4X), Teladoc Health (WKN: A14VPK) oder Lemonade (WKN: A2P7Z1) geben weiterhin mächtig nach. Inzwischen beläuft sich deren Minus sehr oft auf einen Wert zwischen 30 und 70 %. Ob wir bald einen Turnaround sehen, das bleibt natürlich ein großes Fragezeichen.

Ich möchte gewiss keine Angst oder Panik streuen. Im Zweifel gilt jedoch, dass wir das Schlimmste womöglich noch nicht gesehen haben. Wenn es schlecht läuft, befinden wir uns in der aktuellen Korrektur oder im Crash von Aktien wie eben Roku, Teladoc Health oder vieler weiterer erst in der dritten von vier Stufen. Lass uns das ein wenig näher einordnen. Gewiss braucht das ein wenig Erklärung.

Roku, Teladoc, Lemonade & Co.: Was heißt dritte Phase?

Vielleicht fragst du dich jetzt gerade: Was heißt bei solchen Corona-Aktien wie Roku, Teladoc Health oder Lemonade die dritte Phase? Es ist eigentlich ein eher theoretisches Modell, das ich zur Bewertung von Crashs oder Korrekturen verwende und das im Endeffekt das Abwärtspotenzial oder die Level beim Abverkauf mit der Stimmungslage vergleicht.

Grundsätzlich ist ein Minus von 50 % oder teilweise 70 %, in Einzelfällen sogar mehr, alles andere als unwesentlich. Aber es gibt möglicherweise noch eine vierte Phase. Derzeit glaube ich nämlich, dass wir noch keine maximale Verzweiflung sehen. Nein, sondern im breiten Markt teilweise noch immer eine Buy-the-Dip-Mentalität herrscht. Und zugleich der breite Markt noch vergleichsweise hoch steht. FAANG-Aktien beispielsweise oder auch Value-Wetten führen schließlich dazu, dass die globalen Indizes in die Höhe schießen.

Deshalb kann (muss natürlich nicht) eine weitere Verkaufswelle bei Roku, Teladoc Health oder Lemonade möglich sein. Einer, in der lediglich hartgesottene „Contrarians“ einen Einsatz wagen. Positiv an dieser Stelle: Viele Analysten senken bereits reihenweise die Kursziele für solche Corona- und Wachstumsaktien. Das zeigt mir jedenfalls, dass die Stimmung beginnt, marktbreit in Pessimismus zu versinken.

Für Foolishe Investoren wird es jetzt besonders wichtig, im Crash am Ball zu bleiben. Nachkaufen mit teilweise Schmerzen ist etwas, das nur die wenigsten können. Aber bei selektiven Wachstumsaktien und solchen Unternehmen, die noch eine Menge Wachstumspotenzial besitzen, ist das wichtig. Phase 3 und 4 sind definitiv in einer Korrektur auch psychologisch eine Herausforderung. Wenn es unternehmensorientiert jedoch erfolgreich weitergeht, sollten die Aktien früher oder später der Stärke wieder folgen.

Es wird langsam ernst

Roku, Teladoc Health und Lemonade stehen natürlich nur pars pro toto für viele Tech- und Wachstumsaktien, auf die diese dritte Phase inzwischen zutreffend ist. Aber diese Anteilsscheine sind bereits mächtig korrigiert und dadurch gute Beispiele für mich.

Denk vielleicht einmal darüber nach, was an diesen Worten und den Möglichkeiten einer dritten und vierten Crash-Phase dran ist. Aber auch, wie du jetzt günstigere Kaufkurse für dich und deinen Vorteil langfristig nutzen kannst. Kleiner Hinweis: Der unternehmensorientierte Fokus ist mit Sicherheit hilfreich, um jetzt günstig wachstumsstarke Top-Aktien in Phase drei oder vier zu identifizieren.

