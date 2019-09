Schlechte Luft aus aller Welt: 'Pollution Pods' bei UN-Klimagipfel

NEW YORK (dpa-AFX) - Schlechte Luft aus aller Welt gibt es in diesen Tagen auf dem Rasen der Vereinten Nationen in New York.



Zum UN-Klimagipfel wurde die Installation "Pollution Pods" des britischen Künstlers Michael Pinsky im UN-Nordgarten aufgestellt. Sie sieht ein bisschen aus wie miteinander verbundene Iglus, doch in ihr stauen sich die Gerüche von Neu-Delhi, Sao Paulo, Peking, London und Tautra in Norwegen. Den Besuchern am Rande des Gipfels sollen damit die Unterschiede der weltweiten Luftqualität verdeutlicht werden.

Unter der durchsichtigen Plane riecht es ein wenig wie früher beim Zelten, doch da ist noch etwas Anderes: Jeder Raum hat seinen eigenen Duft - oder Gestank. Tautra bei Trondheim ist frei von Schadstoffen und ein angenehmer Einstieg. Doch schon im Raum Peking liegt etwas Beißendes in der Luft, in Delhi drückt eine dunstige Hitze. Und nach Sao Paulo meint man, ein Kratzen im Hals zu spüren. Was eigentlich nicht sein kann, denn die Luft ist nicht wirklich schmutzig, sondern nur von einem Parfüm geschwängert, das der jeweiligen Luft in den Städten nachempfunden ist./scb/DP/zb