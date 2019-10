SchleFaZ 100 - DAS Jubiläumsfestival im Tempodrom Berlin und 2.500 SchleFaZianer waren LIVE am Set mit dabei (FOTO)

München, Deutschland (ots) -TELE 5 und SchleFaZ sagen einfach nur: "Wow, das warenScheißfilmfestspiele! Ein gigantomanisches DANKE! Wir sind immer nochtotal überwältigt von diesem unfassbar grandiosen Schundfilm-Samstagmit Euch! Das war ganz großes Kino ohne vorhandenes Drehbuch imFilm."Das war ein Jubiläumsfestival wie es im Buche steht! Gemeinsam mitSchleFaZ-Fans, Weggefährten und einem musikalischen Line-up derExtraklasse haben Oliver Kalkofe und Peter Rütten den 100.schrecklichen Schundfilm seiner Art gefeiert: DREI ENGEL AUF DERTODESINSEL!Aber was wäre ein Festival ohne Live-Acts?! Hierbei haben sich dieSchleFaZ-Macher gewiss nicht lumpen lassen. Das Tempodrom wurde vonBeginn an eingeheizt unter anderem von dem Duo SUCHTPOTENZIAL, demGott of Schlager Christian Steiffen, der Hamburger Hip-Hop Crew FünfSterne deluxe und the one and only Bela B!Und dann war es endlich so weit: Der Countdown zur allererstenLive-on-Tape Aufzeichnung in der Geschichte von "SchleFaZ - dieschlechtesten Filme aller Zeiten" ist durchgelaufen und der Olli undder Päter haben in den Original-Kulissen von "SchleFaZ" auf der Bühnelosgelegt. Und das Beste: 2.500 SchleFazianer konnten live am Set mitdabei sein und dem Dialog-Feuerwerk von Oliver Kalkofe und PeterRütten lauschen.Wer es nicht in die heiligen Hallen des Berliner Tempodromsgeschafft haben sollte, muss nicht traurig sein. Am 11. Oktober gibtes die TV-Ausstrahlung des Mega-Events exklusiv auf TELE 5!Das war DIE Schundfilm-Show des Jahrhunderts!Wir kehren immer noch das Konfetti auf der Bühne zusammen...Eure verrückten Fernsehmacher von TELE 5"SchleFaZ: Die schlechtesten Filme aller Zeiten" ist eineProduktion von KALK TV und fairworks (www.fairworks.de) im Auftragvon TELE 5.Pressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell