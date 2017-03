Berlin (ots) - Die Wirtschaftsjunioren Deutschland haben amSamstag in Bochum den Sieger der bundesweiten Finalrunde desSchülerquiz "Wirtschaftswissen im Wettbewerb" gekürt. Gewonnen hatder 14-jährige Lennart Brandt aus Wuppertal. Zweitplatzierter wurdeTobias Brohl (14 Jahre) aus Lemgo. Den dritten Platz erreichte JeffSchymiczek (15 Jahre) aus Worms. Bundesweit stellten sich knapp25.000 Schüler den 30 Multiple-Choice-Fragen zu den Themen Politik,Wirtschaft, Internationales, Ausbildung, Finanzen und digitaleWirtschaft. Die 35 erfolgreichsten Teilnehmer wurden zum Bundesfinalenach Bochum eingeladen. Neben der Endrunde des Wirtschaftsquizwartete auf die Jugendlichen ein attraktives Rahmenprogramm imVonovia Ruhrstadion."Mit unserem Quiz wollen wir Jugendlichen zeigen, dass WirtschaftSpaß macht und es sich durchaus lohnt, sich damitauseinanderzusetzen", erläutert Alexander Kulitz, Bundesvorsitzenderder Wirtschaftsjunioren Deutschland, das Projekt. DieWirtschaftsjunioren sind deshalb überall in Deutschland mitunterschiedlichen Projekten, wie auch mit dem Quiz "Wirtschaftswissenim Wettbewerb", in Schulen aktiv und erreichen pro Jahr etwa 200.000Jugendliche."Wirtschaftswissen im Wettbewerb" wird von den WirtschaftsjuniorenDeutschland seit über 25 Jahren in Zusammenarbeit mit Schulen imgesamten Bundesgebiet organisiert. Schirmherrin ist dieBundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Johanna Wanka."Handelsblatt macht Schule" und "orange by Handelsblatt" sindKooperationspartner des Wettbewerbs.Mit dem Quiz, an dem Schüler und Schülerinnen der 9. Klassen allerallgemeinbildenden Schulen teilnehmen können, soll das Interessejunger Menschen an Wirtschaftsthemen geweckt werden.Gewinnerfotos stellen wir auf Anfrage zur Verfügung.Die Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD) bilden mit mehr als10.000 aktiven Mitgliedern aus allen Bereichen der Wirtschaft dengrößten deutschen Verband von Unternehmern und Führungskräften unter40 Jahren. Bei einer Wirtschaftskraft von mehr als 120 Mrd. EuroUmsatz verantworten sie rund 300.000 Arbeits- und 40.000Ausbildungsplätze.Pressekontakt:Thomas UssleppPressesprecherWirtschaftsjunioren DeutschlandBreite Straße 29, 10178 BerlinTel.: +49 (0)30 / 20308-1516E-Mail: thomas.usslepp@wjd.deOriginal-Content von: WJD Wirtschaftsjunioren Deutschland, übermittelt durch news aktuell