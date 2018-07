Schlauer Schachzug: Dividenden-Gigant Freenet greift bei CECONOMY zu

Weitere Suchergebnisse zu "Ceconomy St":

Der Mobilfunk- und Internet-TV-Anbieter Freenet hat sich beim MediaMarkt-Konzern CECONOMY eingekauft. Das ist gleich aus mehreren Gründen gut für das Unternehmen und seine Aktionäre.

Der Hintergrund

Bereits im Jahr 2016 hat Freenet (WKN:A0Z2ZZ) mit einem interessanten Deal auf sich aufmerksam gemacht. Damals war es der Mobilfunkbetreiber Sunrise Communications (WKN:A14M5T) aus der Schweiz. Fast ein Viertel der Aktien halten die Deutschen seither und das hat sich ausbezahlt. Neben schönen Dividendenausschüttungen gab es noch ansehnliche Kursgewinne obendrauf.

Während aktuell über einen profitablen Ausstieg sinniert wird, hat das Management bereits ein neues Ziel ausgemacht: CECONOMY (WKN:725750) mit ihren Saturn- und MediaMärkten.

Für 277 Mio. Euro wurde zum Kurs von 8,50 Euro ein Anteil in Höhe von 10 Prozent erworben. Das Geld stärkt die angeschlagene Bilanz des Handelskonzerns. Dessen Beteiligung an der Metro (WKN:BFB001) hatte zuletzt dramatisch an Wert verloren.

Was Freenet davon hat

Freenet sucht so den Schulterschluss mit einem wichtigen Vertriebspartner. In den Elektronikmärkten betreiben die Mobilfunker seit langer Zeit mobilcom-debitel-Ecken. Eine weitere Kooperation bis mindestens 2022 wurde im letzten Jahr vereinbart. Weitere Produktgruppen rund um die Heimvernetzung und das Internetfernsehen sollen gemeinsam vertrieben werden.

Operativ kann es also nur gut sein, wenn Freenet ihre Position in diesem mächtigen Handelsnetz absichert. Aber auch finanztechnisch denke ich, dass Freenet ein Coup gelungen ist. Der CECONOMY-Kurs ist in den letzten Monaten von über 13 auf rund 8 Euro abgestürzt. Das sieht nach einem günstigen Einstiegszeitpunkt aus, denn die strategische Entwicklung der MediaMarkt-Gruppe ist in vollem Gange und durchaus erfolgsversprechend.

Wie es jetzt weitergehen könnte

Ein Teil des einbezahlten Geldes kommt voraussichtlich in den kommenden Jahren über Ausschüttungen zurück. Sollte Metro die Kurve kriegen — und davon gehe ich aus — dann sieht es auch bilanztechnisch wieder freundlicher aus und der CECONOMY-Kurs würde ebenso einen Schub bekommen.

Für Freenet-Aktionäre stehen die Chancen insgesamt gut, dass ihr Konzern weiterhin in der Lage sein wird, stabile oder sogar leicht steigende Dividenden zu bezahlen. Beim aktuell reduzierten Niveau von circa 22 Euro und einer kommenden Dividende von vielleicht 1,70 Euro kämen Anleger auf eine Traumrendite von 7,5 %. Weitere Steigerungen in Zukunft sind realistisch, weil der Gewinn je Aktie regelmäßig oberhalb dieses Niveaus liegt.

