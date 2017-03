Schlank einkaufen: So vermeiden Sie Kalorienfallen im Supermarkt (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Ein paar Kilo weniger auf der Waage, davonträumen Viele und machen regelmäßig Diäten, um abzunehmen. Wie manschon beim Einkaufen etwas für seine Figur tun kann, dazu PetraBröcker:Sprecherin: Abnehmen kann schon im Supermarkt anfangen. Denn invielen Lebensmitteln verstecken sich Kalorien. Diese Dickmachersollte man sich gar nicht erst in den Einkaufswagen laden, sagt SilkeDroll von der "Apotheken Umschau" und nennt ein Beispiel:O-Ton Silke Droll 22 sec."Sehr viel Zucker und damit viele Kalorien stecken nicht nur inCola und anderen Limonaden, sondern auch in Fruchtsäften und zumBeispiel auch in alkoholischen Getränken wie Bier oder Wein. SogarMineralwasser mit Geschmack, das ja momentan sehr modern ist, istnicht kalorienfrei. Andere Kalorienfallen sind auch stark gezuckerteFruchtjoghurts und einige Wurst- und Käsesorten."Sprecherin: Woher weiß man, ob ein Lebensmittel viele oder wenigeKalorien enthält?O-Ton Silke Droll 20 sec."Auf jeder Lebensmittelverpackung gibt es eine Tabelle, diesogenannte Nährwerttabelle. In der steht, wie viele Kalorien einProdukt pro 100 Gramm enthält. Da sind auch Kohlenhydrate, Fett,Eiweiß, Zucker und Salz aufgeschlüsselt. So kann man auch gutvergleichen, zum Beispiel Müsli A mit Müsli B, welches hat mehrKalorien beziehungsweise Fett und Zucker."Sprecherin: Wer gesundes Einkaufen lernen möchte, für den gibt esKurse bei spezialisierten Arztpraxen, bei Volkshochschulen undVerbraucherzentralen. Dort erfährt man, welche Lebensmittel beimAbnehmen helfen und dass man auf Genuss nicht verzichten muss:O-Ton Silke Droll 24 sec."Statt die große 200-Gramm-Tafel Schokolade kauft man einfach zumBeispiel kleine Täfelchen. Oder statt Käse als Stück dünne Scheiben.Wenn man kleinere Einheiten hat, ist man auch weniger versucht, großeMengen auf einmal zu essen. Dann hilft auch eine gute Planung. Manschreibt sich ganz klassisch einen Einkaufszettel mit den Sachen, dieman wirklich braucht und kauft dann nur diese Lebensmittel. Undalles, was man nicht daheim hat, kann man auch nicht essen."Abmoderationsvorschlag:Nehmen Sie sich beim nächsten Einkauf Zeit, und lesen Sie dieNährwerttabellen auf den Verpackungen, empfiehlt die "ApothekenUmschau". Und noch ein Tipp für Kurzsichtige zum Schluss: Wem dieSchrift zu klein ist, der kann die Tabelle mit dem Handyabfotografieren und vergrößern.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell