"Schlagzeilen gegen Hitler" erzählt die mutige Geschichte einer Tageszeitung im Kampf gegen den Nationalsozialismus (FOTO)

München (ots) -Die Journalisten der Münchener Post erkannten schon 1920, welcheGefahr von Adolf Hitler ausgeht. Konsequent und unerschrockenschrieben sie über den Nationalsozialismus. "Münchner Pest" oder"Giftküche" nannte Hitler sie und schickte Schlägertrupps in dieRedaktion. Die mutigen Redakteure und ihre Zeitung sind heute fastvergessen. Ein einziges Buch ist über sie erschienen - und das inBrasilien. National Geographic erzählt mit der ersten deutschenEigenproduktion, die couragierte Geschichte dieser Zeitung."Schlagzeilen gegen Hitler" wird am 5. Mai um 21.00 Uhr auf NationalGeographic ausgestrahlt.Über "Schlagzeilen gegen Hitler":Die Dokumentation erzählt mit historischen Inszenierungen undzeitgenössischem Archivmaterial die Geschichte der mutigenJournalisten der "Münchener Post", einer sozialdemokratischenMünchener Tageszeitung, und ihren Kampf gegen Hitler. Die Redakteure,darunter Eugen Kirchpfennig, der spätere Gründer der SüddeutschenZeitung Edmund Goldschagg sowie Julius Zerfaß, erkannten bereits inden frühen 1920er Jahren der Weimarer Republik das Phänomen Hitlerund warnten vor dem jungen unbekannten Agitator aus Österreich. Trotzpersönlicher Verfolgung ließen sie sich nicht einschüchtern undkämpften bis zur Schließung der traditionsreichen Zeitung 1933 fürdie Pressefreiheit, indem sie die düsteren Machenschaften der Nazisenthüllten und anprangerten. "Erstaunlicherweise ist die Geschichteder couragierten Journalisten weitgehend unbekannt. Die Artikel derMünchener Post zeichneten ein Porträt von Hitler lange vor seinerMachtergreifung und widerlegten den weitverbreitetenNachkriegsmythos, man habe nicht gewusst, wer Hitler wirklich war undwas seine Pläne gewesen seien", erläutert Jasmin Gravenhorst,Produzentin von doc.station. Die vier Experten Günther Gerstenberger,Maler und Historiker, freischaffender Künstler, Buchautor undAusstellungsmacher zu historischen Themen, Dr. Markus Schmalzl,Historiker und Archivar, Silvia Bittencourt, Autorin des bishereinzigen Buches über die "Münchener Post" und Paul Hoser, Mitgliedder Kommission für Bayerische Landesgeschichte, rollen die Geschichteder mutigen Zeitung in 45 packenden Minuten wieder auf."'Schlagzeilen gegen Hitler' steht für mich in der Traditiongroßer journalistischer Heldengeschichten. Die Dokumentation zeigt,dass es auch schon Jahrzehnte vor der Spiegel-Affäre oder Watergatemutige Berichterstatter gab, die sich auch von lebensgefährlicherBedrohung nicht einschüchtern ließen. Das ist heute noch genausorelevant wie vor fast hundert Jahren. Ich bin stolz, dass wir alsNational Geographic in Deutschland diese zwar tragische, aber auchsehr inspirierende Geschichte erstmals auf diese Weise erzählen", soAxel Gundolf, TV Director von National Geographic.Als Teil der neuen internationalen Premium Content-Strategie vonNational Geographic produzieren neben Deutschland auch Spanien,Frankreich und Italien lokale Formate, die 2018 auf den nationalenNational Geographic Sendern starten. Verantwortlich für alle lokaleneuropäischen Eigenproduktionen ist Matt Taylor, Senior Vice PresidentContent and Programming Europe.Sendetermin:- "Schlagzeilen gegen Hitler" am 5. Mai 2018 um 21.00 Uhr aufNational Geographic- Im Anschluss auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket,EntertainTV, Unitymedia Horizon sowie Vodafone Select und GigaTVverfügbar