Unterföhring (ots) -Im Boxtraining lässt Zoe (14, Hamburg) viermal in der Woche ihreMuskeln spielen. Auf der "The Voice Kids"-Bühne zeigt sie ihreschlagfertige Stimme bei "Get Away" (Jessi J) - am Sonntag, 26.Februar, 20:15 Uhr, in SAT.1. "Du hast so viel Kontrolle über deineStimme, so viel Kraft", schwärmt Coach Mark Forster. "Ich wohne inBerlin, aber für dich ziehe ich nach Hamburg.""The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr, in SAT.1Mehr Infos zu "The Voice Kids" auf der Presseseitewww.presse-portal.tv/Voice und unter www.TheVoiceKids.de