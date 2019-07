Schlagkräftige Allianz gegen Lungenkrebs / Deutsche Krebshilfe stellt europaweit größte Kooperationsplattform zur molekularen Diagnostik und Therapie auf ihrer Jahrespressekonferenz vor

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Berlin/Bonn (ots) - Das immer bessere Verständnis der Biologie vonLungentumoren ermöglicht die Entwicklung wirksamerer sowie denEinsatz zielgerichteter Therapien. Damit die Patienten von neuestenErkenntnissen und Entwicklungen profitieren können, ist jedoch aucheine präzise Diagnose auf der molekularen Ebene nötig. Das "NationaleNetzwerk genomische Medizin (nNGM) Lungenkrebs" stellt bundesweitüber 15 universitäre Standorte - darunter alle von der DeutschenKrebshilfe ausgezeichneten und geförderten OnkologischenSpitzenzentren (Comprehensive Cancer Center) - sowohl eineeinheitliche molekulare Diagnostik als auch abgestimmteTherapieempfehlungen sicher. Damit ermöglicht es eine auf deneinzelnen Patienten zugeschnittene Versorgung auf höchstem Niveau.Neben der Vorstellung dieses einzigartigen Netzwerks zog die DeutscheKrebshilfe in Berlin auf ihrer Jahrespressekonferenz Bilanz: Im Jahr2018 konnte die Organisation 135,8 Millionen Euro an Einnahmenverzeichnen - im Wesentlichen Spenden der Bevölkerung sowie Erlöseaus Erbschaften und Vermächtnissen. Damit hat sie 128 neue Projekteund Initiativen gefördert, um die Versorgung krebskranker Menschenweiter zu verbessern."Das Geschäftsjahr 2018 war für die Deutsche Krebshilfe erneut einsehr erfolgreiches Jahr" resümierte Gerd Nettekoven,Vorstandsvorsitzender der Stiftung. "Mein Dank gilt vor allem unserenSpendern, die uns mit ihren Zuwendungen die Möglichkeit geben, dieKrebsbekämpfung weiter voranzubringen." Rund 85,2 Millionen Eurostammten aus Erbschaften und Vermächtnissen. Dazu kamen fast 400.000Einzelspenden von Privatpersonen, aus dem Mildred-Scheel-Förderkreissowie von Firmen mit insgesamt 28,5 Millionen Euro, Erlöse ausAktionen und Veranstaltungen, Kondolenzspenden sowie Zuweisungen ausGeldauflagen.Die Deutsche Krebshilfe ist der bedeutendste privateDrittmittelgeber für die onkologische Forschung in Deutschland undunterstützt damit zahlreiche Wissenschaftler und Mediziner bei ihrenForschungsarbeiten. 2018 bewilligte sie rund 59 Millionen Euro fürneue Projekte auf den Gebieten der Grundlagenforschung, klinischenKrebsforschung und der Versorgungsforschung.Für den weiteren Ausbau des "Nationalen Netzwerks genomischeMedizin Lungenkrebs" hat sie im Jahr 2018 erneut erhebliche Mittelbereitgestellt. "Das nNGM kann bereits jedem dritten Betroffenen eineneue, maßgeschneiderte Therapie anbieten - Tendenz steigend",erklärte der Lungenkrebs-Experte Professor Dr. Jürgen Wolf,Ärztlicher Leiter des Centrums für Integrierte Onkologie (CIO) Kölnund Sprecher des Netzwerks. "Unser langfristiges Ziel ist eineflächendeckend gute Versorgung aller Lungenkrebspatienten inDeutschland." Zu den derzeit bundesweit über 380 regionalenKooperationspartnern gehören Krankenhäuser, niedergelassene Onkologenund Facharztpraxen.Um der in der modernen Onkologie immer wichtiger werdenden Rolledes Patienten als aktiven Teil des Behandlungsteams gerecht zuwerden, hat die Deutsche Krebshilfe 2018 im Rahmen ihresFörderschwerpunktprogrammes "Patientenorientierung" ebenfallszahlreiche Projekte gefördert.Darüber hinaus stellte die Stiftung rund 6,7 Millionen Euro fürProjekte zur Verbesserung der psychosozialen und psychoonkologischenVersorgung bereit, beispielsweise für 18 bundesweit tätigeKrebsberatungsstellen sowie für die Arbeit vonKrebs-Selbsthilfeorganisa-tionen. Mit 4,6 Millionen Euro unterstütztesie im Rahmen ihres Härtefonds insgesamt fast 7.400 durch ihreErkrankung in finanzielle Not geratene Menschen. Rund 8.700Betroffene suchten Rat und Hilfe beim Informations- undBeratungsdienst INFONETZ KREBS.Auch 2018 hat die Deutsche Krebshilfe ihre Informations- undAufklärungsarbeit fortgeführt - unter anderem durch Kampagnen undInitiativen zur Krebsprävention. Experten schätzen, dass inDeutschland über 40 Prozent aller Krebserkrankungen aufLebensstilfaktoren zurückzuführen sind. Dazu gehören Tabakkonsum,eine unausgewogene Ernährung, zu wenig Bewegung, zu viel Alkohol undübermäßige UV-Strahlung. Neben dem individuellen Verhalten sind aberauch äußere Rahmenbedingungen von Bedeutung. "Hier sprechen wir vonder sogenannten Verhältnisprävention", so Dr. Fritz Pleiten,Präsident der Deutschen Krebshilfe. "Das Gesamtkonzept Präventionfunktioniert nur dann, wenn Menschen auch Lebensumfelder vorfinden,die gesundheitsbewusstes Verhalten begünstigen." Die Herausforderungbestehe darin, die Gesundheit der Menschen direkt in ihrem Alltag zustärken. "Hier sind alle Akteure des Gesundheitssystems in derPflicht. Gemeinsam mit zahlreichen Bündnispartnern setzt sich dieDeutsche Krebshilfe dafür ein, dass die Menschen hierzulande ebensolche gesunden Lebensumfelder vorfinden. Dazu gehört beispielsweiseauch unser Einsatz für ein umfassendes Tabakwerbeverbot."Die Deutsche Krebshilfe machte auf ihrer Jahrespressekonferenzdeutlich, dass die Krebsprävention in Zukunft einen sehr hohenStellenwert bei ihren Aktivitäten einnehmen wird.Interviewpartner auf Anfrage.Den Geschäftsbericht 2018 finden Sie unterwww.krebshilfe.de/geschaeftsbericht, sowie ein Interview mit GerdNettekoven unter www.krebshilfe.de/interviewWeitere Informationen zum Nationalen Netzwerk genomische Medizin(nNGM) Lungenkrebs finden Sie unter https://www.nngm.de/Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell