München (ots) -In der kommenden Woche darf Kai Pflaume gleich vier der größtendeutschen Schlagerstars zu "Wer weiß denn sowas" begrüßen. Gleich amMontag tritt Katja Ebstein gegen Lena Valaitis an und zumWochenausklag am Freitag trifft Roberto Blanco auf Tony Marshall.Bereits seit 1997 moderiert Michael Thürnau die Umweltlotterie"BINGO!" im NDR-Fernsehen. Zusammen mit seiner Co-Moderatorin JuleGölsdorf, die seit 2016 dabei ist, sorgt er jeden Sonntag fürglückliche Gewinner, wenn Zuschauer um die Wette raten, um Sachpreiseund Reisen zu gewinnen. Am Dienstag kämpfen die Quiz-Profis an derSeite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton nun selbst um denSieg.Als defensiver Mittelfeldspieler absolvierte Steffen Freund 21Länderspiele und wurde 1996 mit der deutschen NationalmannschaftEuropameister. Heute begleitet er als Fußballexperte für RTL dieNationalmannschaft auf ihrer Reise zur nächsten WM. Am Mittwoch tritter bei "Wer weiß denn sowas?" gegen den Sportmoderator undFormel1-Experten Florian König an.Viel zu lachen gibt es garantiert am Donnerstag, wenn die ComediansMichael Mittermeier und Ilka Bessin sich einen amüsanten Wettkampfbeim Erraten der Antworten auf Fragen wie diese liefern:Linkshänder ...?a) werden oft von wissenschaftlichen Studien ausgeschlossenb) sind erst seit etwa 4.000 Jahren nachgewiesenc) entwickeln ihre Händigkeit erst nach dem zweiten LebensjahrDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 9. bis 13. Dezember 2019 imÜberblick:Montag, 9. Dezember - die Schlagerikonen Katja Ebstein und LenaValaitisDienstag, 10. Dezember - die Moderatoren Michael Thürnau und JuleGölsdorfMittwoch, 11. Dezember - die Fußball-Experten Steffen Freund undFlorian KönigDonnerstag, 12. Dezember - die Comedians Michael Mittermeier und IlkaBessinFreitag, 13. Dezember - die Schlagerlegenden Roberto Blanco und TonyMarshall"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUALGmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. DieRedaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4459753OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell