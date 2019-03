Schlagerstar Ross Antony kennt das Leid von Mobbing-Opfern (FOTO)

Finanztrends Video zu



Rastatt (ots) -Der Schlagersänger Ross Antony (44) hat aus eigener bittererErfahrung großes Verständnis für das Leid von Mobbing-Opfern. "Ichwurde in der Schule auch gemobbt, weil ich war, wie ich war. Siehaben mich 'Schwuchtel' genannt", sagt Antony in einemExklusiv-Interview der Musikzeitschrift "Meine Melodie" (4/2019; EVT:21. März). Insbesondere vier "große furchtbare Jungs" seien immersehr gemein gewesen. Doch er wusste sich zu wehren: "Einmal waren wirauf Klassenfahrt und sind mit dem Boot gefahren. Die Jungs warenvorne im Boot, unsere Taschen am anderen Ende. Ganz zufällig sind dieTaschen von den Jungs im Wasser gelandet. Und keiner hatherausgefunden, wer es war. Innerlich habe ich mich gefreut, denn sohatte ich meine kleine Rache." Der in England geborene Ross Antonyist seit 2006 mit dem Opernsänger Raul Reeves (44) liiert, die beidenhaben zwei Kinder adoptiert.Ross Antony hat gerade sein neues Album "Schlager lügen nicht"veröffentlicht und freut sich sehr über die Treue seiner zahlreichenFans. Angst, dass seine Karriere irgendwann einen Knick bekommenkönnte, hat der erfolgreiche Schlagersänger nicht. "Ich genieße jedenTag, so lange es noch geht. Ich hoffe und würde mich freuen, wenn esnoch ein paar Jahre so weitergeht." Aber wie immer es auch kommensollte - Ross Antony blickt optimistisch in die Zukunft: "Wenn es malnicht mehr so ist, dann wartet etwas Neues auf mich. Ich bin seit 21Jahren in Deutschland und habe seitdem immer gearbeitet. Ich genießemein aktuelles Leben und bin sehr dankbar."Pressekontakt:MEINE MELODIE76437 RastattTel: 0049 7222 13 518Original-Content von: Meine Melodie, übermittelt durch news aktuell