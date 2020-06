Schlagerstar Laura Wilde sucht ihren Traumprinzen / Ehrlichkeit und Treue stehen für die Sängerin an erster Stelle (FOTO)

Rastatt (ots) - Sie singt zu Herzen gehende Lieder von der großen Liebe - aber in ihrem Privatleben wartet die Schlagersängerin Laura Wilde (31) bislang noch vergeblich auf ihren Traumprinzen. "Ich denke mir schon manchmal: Wäre doch schön, wenn das mit der Liebe so einfach wäre wie in den Liedern", sagt die Sängerin in einem Exklusiv-Interview der Musikzeitschrift "Meine Melodie" (7/2020; EVT: 18. Juni). Dabei ist sie zumindest in Bezug auf das Aussehen ihres "Mr. Right" gar nicht "so festgelegt", wie sie betont. "Wahrscheinlich eher dunkel als blond, aber das ist wirklich zweitrangig." Für sie stehen "Ehrlichkeit und Treue an erster Stelle". Laura Wilde: "Ich wünsche mir einen Typen, mit dem ich über alles reden kann." Die Schlagersängerin hat gerade ihr neues Album "Lust" veröffentlicht und mit dem Titel "Liebe ist ein Bumerang" die Hitlisten gestürmt."Ich fände es schön, wenn ein toller Typ mich sieht und denkt: Schau' mal, die ist ja richtig lustig. Mit der könnt' ich doch mal ein Glas Wein trinken", sagt Laura Wilde weiter in "Meine Melodie". Da das aber im realen Leben bislang einfach nicht passiert ist, ist die Sängerin sogar schon mal im Internet auf die Suche nach ihrem Traummann gegangen - doch auch das war ein Reinfall: "Ich bin schon wieder abgemeldet. Ich finde das live und in Farbe dann doch interessanter. Außerdem habe ich das Gefühl, dass sich auf solchen Dating-Portalen viele schwarze Schafe herumtreiben." Ihre Zuversicht und ihre Fröhlichkeit lässt sich Laura Wilde aber nicht nehmen: "Was du im Leben an positiven Gefühlen rausschickst, kommt irgendwann auch wieder zu dir zurück", sagt sie und betont: "Daran glaube ich fest!"Pressekontakt:MEINE MELODIE76437 RastattTel: 0049 7222 13 518Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7235/4627081OTS: Meine MelodieOriginal-Content von: Meine Melodie, übermittelt durch news aktuell