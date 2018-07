Hamburg (ots) - Er ist einer der beliebtesten Schlagersänger. WennHansi Hinterseer am Sonntag (8.7.) im "ZDF-Fernsehgarten" auftritt,werden ihm wieder die Frauenherzen aus dem Publikum zufliegen. KeinGrund zur Eifersucht für seine Frau. "Romana ist seit mehr als 30Jahren an meiner Seite, das ist etwas ganz Besonderes", so derÖsterreicher im Interview mit der Fernsehzeitschrift auf einen Blick."Ich bin noch immer verliebt wie am ersten Tag und würde Romana immerwieder heiraten." Und der 64-Jährige legt noch nach: "Mein ganzpersönlicher Engel ist meine Frau. Ihr habe ich auch das Lied 'Dubist ein Engel für mich' gewidmet."Hinweis für die Redaktionen:Die ganze Geschichte erscheint in der aktuellen Ausgabe von aufeinen Blick Nr 28/2018. Mehr Informationen erhalten Sie von derRedaktion auf einen Blick, Thomas Merz, Telefon 040/3019-5418,thomas.merz@aufeinenblick.de. Die Veröffentlichung ist bei Nennungder Quelle "auf einen Blick" honorarfrei.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationNatja RieberT +49 40 30 19 10 88natja.rieber@bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, auf einen Blick, übermittelt durch news aktuell