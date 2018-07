Hamburg (ots) - Vor einigen Wochen wurde Vanessa Mai ihr Ehrgeizzum Verhängnis: Während einer Showprobe verletzte sich dieSchlagersängerin schwer am Rücken. Im exklusiven Closer-Interview(EVT 1.8.) spricht sie über ihren Unfall und über Schlager-KolleginHelene Fischer."Ich habe immer noch Behandlungen und die werde ich auch noch biszum nächsten Jahr, wenn ich auf Tour gehe, brauchen. Denn das isteine Sache, die geht jetzt nicht so schnell weg", erzählt dieSchlagersängerin. "Mir geht's so weit gut, dass ich nicht mehr jedenTag Schmerzen habe. Ich habe grünes Licht, ich darf tanzen, ich darfalles machen, aber man muss eben bewusster an die Sache herangehen.Ich bin froh, dass es passiert ist, denn ich bin mit einem blauenAuge davongekommen und weiß jetzt, was alles passieren kann." Angstvor den nächsten Bühnenauftritten hat Vanessa Mai aber nicht. "Aufder Bühne vergesse ich alles und mache dann eigentlich immer fast zuviel. Aber ich lasse jetzt Sprünge von einer fünf Meter hohen Bühneweg - das traue ich meinem Rücken tatsächlich nicht zu. Es wäreeinfach dumm, meine Verletzung zu ignorieren und weiterzumachen wiezuvor. Der Körper setzt eben Grenzen."Inzwischen trägt Vanessa Mai sexy Outfits auf der Bühne - früherwar das anders. Die Sängerin sagt über ihren Stylewandel: "Ich möchteviele Leute erreichen, und der Erfolg gibt mir auch recht. Ich binjung, 26 Jahre, ich fühle mich im sexy Outfit wohl. Natürlich habeich mich verändert und weiterentwickelt, aber die neue Kleidung istkein Imagewechsel. Aber ich muss mich auf der Bühne wohlfühlen - unddas klappt eben am besten für mich in Sneakern und Hotpans, mit einemkurzen Top darüber."Oft wird Vanessa Mai mit Helene Fischer verglichen, die beidenstanden auch schon zusammen auf einer Bühne. Vanessa Mai über ihrerSchlager-Kollegin: "Ich finde sie als Mensch wirklich supersüß, undsie ist eine absolute Ausnahmekünstlerin. Aber wir sindunterschiedlich, als Künstler und auch in unseren Shows."Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonCloser (Nr. 32/2018, EVT 1.8.). Auszüge sind bei Nennung der QuelleCloser zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sichbitte an die Redaktion Closer, Angela Meier-Jakobsen, Telefon:040/3019-2550.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationNatja RieberT +49 40 30 19 10 88natja.rieber@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Closer, übermittelt durch news aktuell