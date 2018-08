Hamburg (ots) - Vor wenigen Tagen kam Tony Marshall aus demKrankenhaus. Dort wurde sein Herzschrittmacher neu eingestellt, voreinem Jahr war die OP. Exklusiv in NEUE POST (EVT 22.8.) spricht derSchlagersänger über sein neues Leben."Ich fühle mich deutlich wohler und fitter. Und ich finde es ganztoll, dass es heute diese Möglichkeiten, eine solche Art vonBehandlung für Patienten gibt", so Tony Marshall. Für ihn startetjetzt ein neues Leben. "Ich bin wieder mobiler, und weil ich einunternehmungslustiger Mensch bin, können Sie sich vorstellen, was dasfür mich bedeutet." Den Mut für diesen großen Eingriff gab ihm seineFamilie. "Meine liebe Frau und unsere Kinder, Enkelkinder undUr-Enkelchen. Um uns herum ist so viel Leben, da kann ich gar nichtauf trübe Gedanken kommen. Angst hatte ich nie. Mein Lebenswille wargroß. Wenn ein Pflänzchen umknickt, wächst es wieder. Ein Löwenzahnwächst selbst durch eine Asphaltdecke. Das ist auch meine Natur."Sein Ratschlag zum Glück: "Ich habe immer versucht, alles zu tun,was meinem Herzen, meiner Seele und meinen Mitmenschen guttut. Dasneue Leben, das ich durch meine Herz-Behandlung geschenkt bekommenhabe, möchte ich nutzen. Und ich probiere noch immer gern Neues aus.Wie das erste Konzert, das ich mit meinen Söhnen am 2. September inZeulenroda (Thüringen) geben werde. Die drei Marshalls gemeinsam mitunseren größten Hits live auf einer Bühne. Dafür schlägt mein altesHerz zurzeit - als Vater und Entertainer!"Hinweis für Redaktionen:Den vollständigen Beitrag gibt es in Neue Post Nr. 35, ab Mittwoch22. August 2018 im Handel. Abdruck honorarfrei bei Nennung QuelleNeue Post.Über Neue PostNeue Post ist DAS Celebrity Weekly mit dem Fokus auf Prominente,Adel und Ratgeber. Die große Nähe zu Musik- und TV-Stars sowie besteKontakte zu den europäischen Königshäusern zeichnen das Magazin aus,exklusive Interviews und aufwändig recherchierte Hintergrundberichtesind seit 70 Jahren das Erfolgsgeheimnis. Neue Post bezieht Stellungund bietet den aufgeschlossenen Leserinnen ab 55 Jahren jede MengeStoff zum Mitreden. Bewegende Geschichten über echte Menschen sowieGesundheit, Food mit Star-Koch und TV-Moderator Horst Lichter, Mode,Beauty und Reise runden das redaktionelle Konzept ab. Neue Posterscheint mittwochs zu einem Copypreis von 1,79EUR, die verkaufteAuflage beträgt 502.016 (verk. Auflage IVW I/2018).Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna StörmerT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://blog.bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Neue Post, übermittelt durch news aktuell