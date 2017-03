Schlagerprinzessin Beatrice Egli brachte musikalischen Schwung nach Kappl - BILD/VIDEO

Schlager, Stimmung, Ski und Schnee - mit dieser Mischungverwandelte die Sängerin Beatrice Egli am Sonntag, den 19.März 2017, das Skigebiet Kappl in eineSchlager-Open-Air-Bühne.Kappl (ots) - Auf 1800 Metern Höhe heizte die mehrfachausgezeichnete Musikerin den 2800 Wintersportlern an der Bergstationder Diasbahn ein.Es glich einem großen Chor vor beeindruckender Bergkulisse: AlsBeatrice Egli ihre bekanntesten Hits zum Besten gab, stimmte dasPublikum aus voller Kehle mit ein. Die Bergstation der Diasbahn wurdezum winterlichen Konzertgelände, 2800 Besucher waren gekommen, um dasGesangsfeuerwerk der 28-jährigen Schweizerin mitzuerleben. AlsGewinnerin der zehnten Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland suchtden Superstar" feierte Egli ihren musikalischen Durchbruch. Nacherfolgreichen Fernsehauftritten bei Markus Lanz, "Das Supertalent"oder "Let?s Dance" wurde die sympathische Schweizerin 2014 in derKategorie "Newcomer International" mit dem ECHO - dem wichtigstendeutschen Musikpreis - und dem Schweizer Musikpreis Prix Walo in derKategorie "Schlager" ausgezeichnet.Zwtl.: Familien- und Freeride-Hotspot KapplBis 16. April 2017 gibt es auf den 42 Pistenkilometern imSkigebiet Kappl noch vollstes Wintersportvergnügen. Zehn komfortableLift-Anlagen, eine familienfreundliche Infrastruktur und der SunnyMountain Erlebnispark mit Ski-Karussell, Wellenbahnen sowieSchneehöhlen bieten ideale Voraussetzungen für einen Winterurlaub mitder ganzen Familie. Kappl gilt aber auch bei Freeridern undBackcountry-Fans als absoluter Geheimtipp. Wo sind die besten Spotsund Runs, wie wähle ich das richtige Material und was ist fürAnfänger besonders wichtig? Die örtlichen Skischulen stehen denSportlern mit Kursen und Tipps zur Seite.Weitere Informationen zu Kappl gibt es unter[www.kappl.com/presse] (http://www.kappl.com/presse).[Videodownload und Einbindungsdetails](https://www.apa-ots-video.at/video/b5300a894c2141f5b00a894c2161f598)Rückfragehinweis:TVB Paznaun - Ischglc/o Mag. Isabell Sonderegger, Bakk.Dorfstrasse 43, A-6561 Ischglt: +43 5 0990-112f: +43 5 0990-199paznaun-ischgl.commarketing@paznaun-ischgl.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/14705/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Tourismusverband Paznaun - Ischgl, übermittelt durch news aktuell