"Schlagercountdown - Das große Premierenfest" mit Florian Silbereisen: 5,71 Millionen Zuschauer sahen die dreieinhalbstündige Eurovisionsshow am gestrigen Samstagabend

München (ots) - Levina gewinnt das Songcontest-Duell Österreich -Deutschland5,71 Millionen Zuschauer, das entspricht einem Marktanteil von20,6 Prozent, waren gestern Abend im Ersten mit dabei, als die KellyFamily in Florian Silbereisens Premierenfest ihr bewegendes Comebackfeierte und Helene Fischer ihre neuen Hits präsentierte.Neben vielen weiteren Highlights gab es gestern bei FlorianSilbereisen auch einen kleinen Vorgeschmack auf den EurovisionSongcontest im Mai: Die ESC-Teilnehmer Nathan Trent (für Österreich)und Levina (für Deutschland) waren in der Show zu Gast und tratengegeneinander an. Die Zuschauer der ARD-ORF-Sendung konnten livewährend der Show anrufen und die beiden Teilnehmer entsprechend derPunktevergabe des Eurovision Song Contest mit einem, vier, acht oderzwölf Punkten bewerten. Mit einem Vorsprung von 2,3 Punkten und einemDurchschnitt von 9,6 Punkten gewann Levina das Duell gegen NathanTrent. Nathans Auftritt wurde von den Zuschauern mit durchschnittlich7,3 Punkten bewertet.Der Eurovision Song Contest findet vom 9. bis 13. Mai 2017 in Kiewstatt. Das Finale wird am Samstag, den 13. Mai 2017 live ab 21:00 Uhrim Ersten übertragen."Schlagercountdown - das große Premierenfest" ist eineGemeinschaftsproduktion der ARD und des ORF in Zusammenarbeit mitJürgens TV.Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell