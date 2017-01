"Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" mit Florian Silbereisen Stars hautnah - am roten Teppich im Velodrom

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

München (ots) - Florian Silbereisen präsentiert am Samstag, 7.Januar 2017, im Berliner Velodrom die ARD-Eurovisionsshow"Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" mit den Stars desJahres, die durch besondere Erfolge, originelle Ideen oder neueTrends Maßstäbe gesetzt haben! Ab 20:15 Uhr wird die Show live imErsten zu sehen sein.Für alle Schlagerfans, die keine Tickets mehr bekommen haben, gibtes die Chance, die Stars am roten Teppich vor der Show zu treffen.Künstler wie Andrea Berg, Roland Kaiser, Nana Mouskouri, Vanessa Mai,Maite Kelly, Alvaro Soler, Klubbb3 und viele andere fahren ab 18:00Uhr vor dem Velodrom vor und werden über den roten Teppich in dieHalle gehen."Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" ist eineGemeinschaftsproduktion der ARD und des ORF in Zusammenarbeit mitJürgens TV.Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898Fax: 089/5501259E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell