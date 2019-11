"Schlagerbooom": 5,75 Millionen Zuschauer feierten mit bei der großen Jubiläumsshow im Ersten / Florian Silbereisen präsentierte den Live-Event mit Überraschungsgast Helene Fischer

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Finanztrends Video zu Silber



mehr >

München (ots) - Unter dem Motto "Alles funkelt! Alles glitzert!" verwandeltenüber 12.000 Zuschauer am gestrigen Samstagabend die Dortmunder Westfalenhalle inein riesiges Lichtermeer. Stimmungsvoll feierte Entertainer Florian Silbereisendas Jubiläum der größten und erfolgreichsten Schlager-Eurovisionssendung: Seit25 Jahren begeistern die Feste-Shows regelmäßig Millionen Zuschauer. Und auchdieses Mal waren wieder 5,75 Millionen Zuschauer bei der über dreistündigenSchlager-Party im Ersten dabei, so viele wie seit 2016 nicht mehr. Dasentspricht einem Marktanteil von 21,3 Prozent beim Gesamtpublikum. In der jungenZielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kommt "Schlagerbooom" auf einen Marktanteilvon 10,7 Prozent. Den Tagessieg am Samstag konnte die "Tagesschau" verbuchen,die allein im Ersten 6,97 Millionen Zuschauer einschalteten (24,6% MA).Zu den Gratulanten beim "Schlagerbooom" zählten am gestrigen Abend u.a. RolandKaiser, Andrea Berg, Howard Carpendale, Marianne Rosenberg, Andreas Gabalier,Kerstin Ott, Oli. P, Maite Kelly, Giovanni Zarrella, Pietro Lombardi, die KellyFamily - natürlich mit vielen Schlagern zum Mitsingen und Mitfeiern! AlsÜberraschungsgast trat Helene Fischer in der ausverkauften Westfalenhalle auf."Schlagerbooom 2019 - Alles funkelt! Alles glitzert!" ist eine‎ Produktionder Jürgens TV GmbH im Auftrag des MDR, des BR und des WDR in Zusammenarbeit mitdem ORF.Weitere Infos zur Show folgen regelmäßig auf www.feste.tv.Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898, E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell