Hamburg (ots) - Schlagersänger Norman Langen und seine EhefrauVerena erwarten ihr erstes Kind. Für das Paar geht damit ein langersehnter Wunsch in Erfüllung. Exklusiv in DAS NEUE BLATT (EVT27.06.) erzählt das Paar von seinem Babyglück.Es war eine süße Überraschung für Norman, als er von seinemVaterglück erfuhr: "Verena hat heimlich einen Test von der Arbeit mitnach Hause gebracht und ihn gemacht, ohne mir davon zu erzählen", soder Schlagerstar. "Als der positiv war, hat sie mir die froheBotschaft 'So sieht ein werdender Vater aus' auf denBadezimmerspiegel geschrieben." Natürlich wollten sie ihr Glückgleich mit ihren Liebsten teilen. "Nach uns haben es direkt unsereEltern erfahren", so Norman. "Dann - so nach und nach - unser engsterKreis. Die Freude war riesengroß!" Gefeiert hat das Paar allerdingsnoch nicht. "Wir haben einen Gang zurückgeschaltet und die ersten 12Wochen abgewartet, um sicherzugehen, dass alles gut ist und nichtsmehr schiefgeht." Gewünscht haben die Beiden sich das Kind schonlange. Die Hoffnung, dass es klappt, haben sie nie aufgegeben. "Wirwussten, dass wir beide kerngesund sind. Uns war klar, dass es dannpassieren wird, wenn der Zeitpunkt ideal ist. Und so ist es auchgekommen. Im Sommer hat Norman Hochsaison und ist viel unterwegs.Unser Krümelchen hat so lange auf sich warten lassen, dass es zumJahresende auf die Welt kommt, wenn es um den Papa ruhiger wird. Undwir die Kennlernzeit zu dritt ausgiebig genießen können", so Verena.Als Schlagerstar-Sprössling bekommt der Kleine natürlich schonPapas Stimme zu hören. Verena: "Ab und zu stimmt er ein ruhigesLiedchen an. Das Kind soll schließlich frühzeitig merken, in welchesUmfeld es hineingeboren wird. Aber Norman redet auch ganz viel mitdem Baby im Bauch, damit es sich schon mal an die Stimme gewöhnenkann. Bis es allerdings antwortet, wird es wohl noch dauern", sagtsie und lächelt.Hinweis für die Redaktion:Den vollständigen Beitrag gibt es in DAS NEUE BLATT Nr. 27, abMittwoch 27. Juni 2018 im Handel.