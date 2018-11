"Schlager-Spaß mit Andy Borg": Auftakt der neuen SWR Show (FOTO)

Baden-Baden / Villingen-Schwenningen (ots) -Erste Folge am 22.12.18, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen / u. a. mitdabei: Kastelruther Spatzen, Amigos, Fantasy, Cindy Berger, DieJauchzaaa und Christian LaisGastgeber Andy Borg begrüßt in "Schlager-Spaß mit Andy Borg" Starsdes Schlagers und der Volksmusik, Talente aus dem Südwesten undMenschen mit besonderen Geschichten. In der ersten Folge zu Gast imgemütlichen Weinstuben-Studio in Villingen-Schwenningen sind unteranderem: Kastelruther Spatzen, Amigos, Fantasy, Cindy Berger, DieJauchzaaa, Christian Lais, Sigrid und Marina, Kättl Feierdaach undDui do on de Sell. Die erste Folge "Schlager-Spaß mit Andy Borg" istam 22. Dezember 2018 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen. WeitereFolgen werden jeweils einmal im Monat samstags um 20:15 Uhr ebenfallsim SWR Fernsehen ausgestrahlt.Musik aus Ratshausen und ein Junge mit besonderem Hobby Die Bühneist frei für Comedy, Musik und menschliche Geschichten. Neben denüberregional bekannten Künstlern treten regionale Musikgruppen auf -diesmal zeigt die Blaskapelle "Alphornklang & Schwobalblech" ausRatshausen (Zollernalbkreis) ihr Können. Sänger und Moderator AndyBorg stellt außerdem besondere Menschen aus dem Südwesten vor,diesmal zum Beispiel den neunjährigen Luis und sein ungewöhnlichesHobby.Sendung"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 22. Dezember 2018, 20:15 Uhr, SWRFernsehenWeitere Informationen unterhttp://x.swr.de/s/schlagerspassdezember2018Fotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell