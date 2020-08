"Die Schlager des Sommers - Die Märchenschloss-Nacht" (FOTO)

Leipzig (ots) - Florian Silbereisen präsentiert Hits von Beatrice Egli, Matthias Reim, Thomas Anders, Bernhard Brink und vielen anderen Stars der Branche am 8. August, 20.15 Uhr, MDR-FernsehenEs ist wie jedes Jahr ein Gipfeltreffen der deutschen Schlagerszene, wenn Sänger und Moderator Florian Silbereisen zu den "Schlagern des Sommers" die großen Stars ins romantische Wasserschloss Klaffenbach bei Chemnitz einlädt.Doch so märchenhaft wie in diesem Jahr hat Florian Silbereisen die Show noch nie gefeiert: Aus dem Wasserschloss Klaffenbach wird ein Märchenschloss. Und der Schlosspark wird zur verzauberten Bühne - für Beatrice Egli, Matthias Reim, Ute Freudenberg, die Amigos, Ramon Roselly, Bernhard Brink, Thomas Anders und Florian Silbereisen, Sarah Lombardi, Semino Rossi, Fantasy, Ben Zucker und vielen weiteren musikalischen Künstlerinnen und Künstlern.Fotos unter http://www.ard-foto.de/Infos unter http://www.meine-schlagerwelt.de/Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp,Tel.: (0341) 3 00 64 32,E-Mail: presse@mdr.de,Twitter: @MDRpresseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7880/4671712OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell