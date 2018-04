"Die Schlager des Monats": Neu ab 27. April im MDR-Fernsehen (FOTO)

Leipzig (ots) -Am Freitag, 27. April 2018, feiert sie um 20.15 Uhr imMDR-Fernsehen Premiere - die aktuelle deutsche Schlagerhitparade "DieSchlager des Monats". Bernhard Brink präsentiert exklusiv diemonatlichen nationalen Schlagercharts. Studiogast bei derPremierensendung ist Schlagerstar Beatrice Egli."Die Schlager des Monats" bilden die TOP 50 der OffiziellenDeutschen Schlagercharts ab - die in Zusammenarbeit mit demMarktforschungsinstitut GfK Entertainment und auf Grundlage derrepräsentativen Verkaufszahlen aus den Offiziellen Deutschen Chartsermittelt werden.Neben der Vorstellung der TOP 50 des Monats April erfahren dieZuschauerinnen und Zuschauer am 27. April außerdem das Neueste ausder Welt des Schlagers - von den Großen der Szene bis zu denNewcomern. Außerdem freut sich Moderator Bernhard Brink auf einenzauberhaften Studiogast: Schlagerstar Beatrice Egli kommt aus derSchweiz und plaudert mit dem Schlagertitan über Leben, Liebe undMusik.Alle Daten und Fakten der monatlichen Charts finden dieSchlagerfans sofort nach Ausstrahlung exklusiv aufwww.meine-schlagerwelt.de: Das Portal wird die Sendung begleiten undauch mit Reporter Peter Heller auf dem Bildschirm präsent sein. ImApril war Peter Heller zu Gast bei Schlagerelfe Oonagh.www.meine-schlagerwelt.dePressekontakt:MDR, Presse und Information, Katrin Stolle,Tel.: (0341) 3 00 64 53, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell