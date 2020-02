München (ots) - Neues Single-Release von Carolina ("Inselkind")- Partyhymne mit Unterstützung ihrer "Köln 50667"-Serienkollegen- "Alles egal" ab Freitag, 07. Februar 2020, digital auf allenKanälen erhältlichCarolina ist zurück: Pünktlich zum Start in die Karnevalssaison ist die28-Jährige Darstellerin ("Köln 50667") in den Playlists: Mit der Hymne "Allesegal" liefert sie den Soundtrack für unvergessliche Partynächte. Die Singleerscheint am Freitag, den 07. Februar 2020, bei EL CARTEL MUSIC und ist digitalauf allen Kanälen erhältlich.Sie meldet sich zurück: Carolina, Ex-Miss Germany und Darstellerin bei "Köln50667", startet mit "Alles egal" in die Karnevalssaison. Musikalisch istCarolina längst kein unbeschriebenes Blatt mehr - die Partyhymne ist nach ihremSommerhit "Inselkind" die zweite Single der 28-Jährigen und liefert den Soundfür ausgelassene Nächte.Auf Freunde und Kollegen ist auch dieses Jahr Verlass: Im Musikvideounterstützen sie viele bekannte "Köln 50667"-Serienkollegen wie ChristophOberheide, Danny Liedtke oder ihr fester Freund Daniel Peukmann."Alles egal" erscheint am 07. Februar 2020 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb vonPolydor/Island.----- Download & Stream -----Link (http://umg.lnk.to/allesegal)----- Musikvideo -----YouTube (https://youtu.be/RJtrj7-najo)Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6605/4513973OTS: RTLZWEIOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell