Finanztrends Video zu



mehr >

München (ots) - Als "Thiel und Boerne" sind sie seit 2002 dasabsolute "Tatort"-Traumpaar: Die Schauspieler Jan Josef Liefers undAxel Prahl klären zum Wochenausklang mal keine Verbrechen in Münsterauf, sondern kämpfen an der Seite der Teamkapitäne Bernhard Hoëckerund Elton gewohnt streitlustig um die richtige Beantwortungkniffliger Quiz-Fragen.Die Woche der Traumpaarungen startet mit zwei Sportlern, die inden 60er-Jahren die Bezeichnung "Traumpaar" mehr als verdient hatten:die deutschen Eiskunstläufer Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler.Ihr erstes gemeinsames WM-Gold gewannen sie 1963 in Cortinad'Ampezzo, 1964 wiederholten sie den Triumph. Am Montag treten siezum heißen Wettstreit um den Sieg bei "Wer weiß denn sowas?" an. DieSchlager-Schwestern Mary Roos und Tina York eroberten in den 70erndie deutschen Charts, waren Dauergäste in der "Hitparade". ModeratorKai Pflaume lässt die Sängerinnen am Mittwoch gegeneinander antreten.Die Fans von Schauspieler Tom Wlaschiha fiebern der letztenStaffel der TV-Serie "Game of Thrones", in der er die Rolle des JaqenH'ghar spielt, entgegen. Am Donnerstag tritt er gegen seinen KollegenHendrik Duryn an, der die Hauptrolle in der Serie "Der Lehrer" spieltund derzeit als Gesicht der Online-Kampagne des sächsischenKultusministeriums für mehr Lehrernachwuchs im Freistaat wirbt. Obihm die Rolle einen Vorteil beim Beantworten solcher "Fach"-Fragenverschafft?Die Hollywood-Schauspielerin Mae West trug während ihrer gesamtenKarriere sogenannte Double Deckers, und das sind ...?- Hüte mit eingenähten Haarteilen- Stöckelschuhe mit zusätzlichem Plateau- spitze, selbstklebende BH-Schalen aus PapierWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-Appunter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 11. bis 15. März 2019 imÜberblick: Montag, 11. März - das Eislauf-Traumpaar Marika Kilius undHans-Jürgen Bäumler Dienstag, 12. März - Wintersport Mittwoch, 13.März - die Schlager-Schwestern Mary Roos und Tina York Donnerstag,14. März - die Schauspieler Tom Wlaschiha und Hendrik Duryn Freitag,15. März - die "Tatort"-Stars Jan Josef Liefers und Axel PrahlPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell