Schlaganfall kostet Europa 60 Milliarden Euro (FOTO)

Gütersloh (ots) - Der Schlaganfall versursachte 2017 in 32 europäischen LändernKosten von über 60 Milliarden Euro. Deutschland investiert im europäischenVergleich viel in die medizinische Behandlung, braucht aber in der Nachsorgeneue Ansätze, sagt die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe.Gesundheitsökonomen der Universität Oxford haben im Auftrag der europäischenPatientenvereinigung Stroke Alliance for Europe (SAFE) die wirtschaftlichenFolgen des Schlaganfalls untersucht. Die Ergebnisse ihrer Studie haben sie jetztim European Stroke Journal veröffentlicht. Demnach erlitten im Jahr 2017 in den32 untersuchten Ländern Europas fast 1,5 Millionen Menschen einen Schlaganfall.Neun Millionen Europäer lebten mit den Folgen eines Schlaganfalls, mehr als430.000 verstarben daran.Deutschland ist spitze in EuropaIn der Studie wurden die Gesamtkosten des Schlaganfalls für eine Gesellschaftberechnet. Neben den medizinischen Kosten wurde beispielsweise auch derProduktivitätsverlust berücksichtigt. Erstmals beziffert wurden familiäreLeistungen wie der Einsatz pflegender Angehöriger. Ziel der Studie ist es, denbeteiligten Ländern Daten zur Verbesserung ihrer Schlaganfall-Versorgung zuliefern.Deutschland investiert im europäischen Vergleich viel Geld in dieSchlaganfall-Versorgung. Die Gesamt-Kosten aller medizinischen Leistungeninklusive der Prävention des Schlaganfalls betragen rund 9 Milliarden Euro unddamit 2,6 Prozent der gesamten Gesundheitskosten. Die gesellschaftlichenGesamtkosten des Schlaganfalls inklusive der erstmalig eingerechneteninformellen Betreuungskosten (Freiwilligenzeit von Unterstützern) lagen 2017 beigeschätzten 17,6 Milliarden Euro und sind damit die höchsten in Europa. Bei denPro-Kopf-Kosten des Schlaganfalls liegt Deutschland an zweithöchster Stellehinter Finnland.Sicherung der Nachsorge erfordert politische LösungDr. Michael Brinkmeier, Vorstand der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, siehtdurch die Studie die gute Akutversorgung und Rehabilitation vonSchlaganfall-Patienten in Deutschland bestätigt. Handlungsbedarf bestehe vorallem in der Nachsorge. "Auffällig ist der große Anteil familiärerUnterstützung, den die Ökonomen mit 5 Milliarden Euro beziffern, absolutbetrachtet der mit Abstand höchste Wert in Europa," so Brinkmeier. "Wenn manüberlegt, dass dieser Bedarf durch die demographische Entwicklung wachsen wird,gleichzeitig aber die klassische Familienstruktur in unserer Gesellschaft anBedeutung verliert, entsteht da gerade ein großer Widerspruch und dringenderVersorgungsbedarf, für den wir gesellschafts- und sozialpolitische Lösungenfinden müssen."Ein Ansatz könnte die Einführung von Patientenlotsen in der Nachsorge sein, fürdie sich die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe stark macht. Bei komplexensozialmedizinischen Problemlagen, die nach einem Schlaganfall oder anderenchronischen Erkrankungen häufig auftreten, sollen Patienten Anspruch aufBegleitung durch einen Lotsen haben, der ihre Versorgung koordiniert und Hilfezur Selbsthilfe leistet. Im Modellprojekt STROKE OWL erprobt dieSchlaganfall-Hilfe im Auftrag des Bundes derzeit den Einsatz vonSchlaganfall-Lotsen. Wird das Projekt erfolgreich evaluiert, sollen Lotsen indie Regelversorgung überführt werden. Dieser Anspruch müsste zuvor in denSozialgesetzbüchern verankert werden. "Dazu führen wir gerade eine Vielzahl vonGesprächen mit allen Akteuren", so Brinkmeier. Finanziert werden könnten dieLotsen aus einer Kasse, in die unterschiedliche Kostenträger einzahlen.Projektion in die Zukunft folgtIm Mai 2020 werden die britischen Gesundheitsökonomen und die Stroke Alliancefor Europe den zweiten Teil des gesundheitsökonomischen Reports veröffentlichen.Darin werden Modellrechnungen vorgestellt, wie sich die Kosten in den kommendenJahrzehnten in Europa entwickeln werden.Originalquelle (European Stroke Journal 0(0) 1-9):https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2396987319883160