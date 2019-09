Schlaganfall-Lotsen geben Orientierung / Modellprojekt der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe in Ostwestfalen-Lippe zieht positive Halbzeitbilanz (FOTO)

--------------------------------------------------------------modellprojekt stroke owlhttp://ots.de/CGerZ0--------------------------------------------------------------Gütersloh/Bielefeld (ots) -Ein Schlaganfall kann jeden treffen. Diese Erfahrung musste auchTobias Wisniewski (39) machen. Vor einem Jahr half der Bielefeldereinem Freund beim Umzug, als ihm plötzlich der Kaffeebecher aus derHand fiel. Die linke Körperhälfte fühlte sich taub an, die Spracheversagte. Zum Glück reagierten die Freunde richtig und riefen sofortden Notarzt. In kürzester Zeit wurde Wisniewski auf der Stroke Unit(Schlaganfall-Station) des Evangelischen Klinikums Bethel versorgt.Jetzt, ein Jahr danach, entlässt ihn Schlaganfall-Lotsin KerstinOhms aus dem Betreuungsprogramm. Wisniewski nahm teil an einem großenModellprojekt (STROKE OWL) der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe.Dabei betreuen 17 Schlaganfall-Lotsen in Ostwestfalen-Lippe bis zu2.000 Patienten. Die Stiftung und ihre Partner (Kliniken,Rehaeinrichtungen, Krankenkassen) wollen nachweisen, dass Patientenso besser betreut werden."Es war der totale Schock - das Schlimmste, was ich bis dahinerlebt hatte", erinnert sich Deborah Wisniewski an den Schlaganfallihres Bruders. "Tobi konnte weder sprechen noch lesen. Wir wusstengar nicht, wie es weitergeht." Lotsin Kerstin Ohms stellte mit denbeiden einen Versorgungsplan auf, besuchte sie in der Reha und zuHause und half bei den Formalitäten.Viel Kraft gab Tobias Wisniewski die Musik. Obwohl ihm die Stimmeversagte, konnte er weiter sein Baritonhorn spielen. Die Logopädenermunterten ihn dazu, auch für Atem und Stimmbänder sei dies eingutes Training. Durch die Therapie und viele Stunden üben mit derSchwester kehrten Sprache und Sprachverständnis langsam zurück."Es geht mir wieder gut", sagt Wisniewski heute. "Manchmal sucheich noch nach Worten, und ich muss noch zu oft über den Satzbaunachdenken." Aber auch daran arbeitet er. Lotsin Kerstin Ohmsvermittelte ihm einen Platz in der Bielefelder Logopädie-Schule, woer weiterhin einmal wöchentlich zur Therapie geht. Der nahende 1.Oktober wird ein besonderer Tag. Dann kehrt Tobias Wisniewski - einJahr nach dem Schlaganfall - zurück in seinen Job alsSystemadministrator bei der Telekom."Frau Ohms war ganz wichtig für uns", zieht Deborah WisniewskiBilanz. "Durch sie wussten wir immer, was zu tun ist." Orientierunggeben, Hilfen vermitteln und bei der Umstellung des Lebensstilshelfen, das sind die Kernaufgaben der Schlaganfall-Lotsen. Denn nachKlinik und Reha sind nach Erfahrungen der Stiftung DeutscheSchlaganfall-Hilfe viele Patienten überfordert mit dem, was auf siezukommt.Bundesgesundheitsminister Jens Spahn setzt große Hoffnungen in dasModellvorhaben. Mit rund 7 Millionen Euro fördert der Bund dasProjekt. Voraussichtlich bis Herbst 2021 wird es laufen, mittlerweilewerden 1.000 Patienten in ganz OWL betreut. Die Halbzeitbilanz machtMut. "Wir erleben eigentlich nur zufriedene und dankbare Patienten",berichtet Lotsin Ohms.Ob diese Patienten am Ende auch gesünder werden, wird diewissenschaftliche Studie der Universität Bielefeld zeigen müssen, ander alle Patienten teilnehmen. Fällt sie positiv aus, wird esSchlaganfall-Lotsen künftig wohl in ganz Deutschland geben. DieSchlaganfall-Hilfe arbeitet bereits daran.Pressekontakt:Stiftung Deutsche Schlaganfall-HilfeMario LeislePressesprecherTelefon: 05241 9770-12E-Mail: presse@schlaganfall-hilfe.deInternet: schlaganfall-hilfe.defacebook.com/schlaganfallhilfetwitter.com/schlaganfall_dtOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, übermittelt durch news aktuell