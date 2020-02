Schlag gegen Call-Center-Bande / Opfer in zehn Bundesländern um mehr als drei Millionen Euro betrogen

Berlin/Datteln (ots) - Polizisten in Deutschland und der Türkei durchsuchen ineiner gemeinsamen Aktion seit Mittwochmorgen 6 Uhr mehr als 20 Wohn- undGeschäftsräume in Nordrhein-Westfalen (u.a. Datteln, Dortmund, Bochum, Köln)sowie zwei Callcenter in Istanbul und Antalya.Nach Informationen von rbb24 Recherche richtet sich der Einsatz gegen eineBetrügerbande, die mit dem sogenannten "Falsche-Polizisten-Trick" seit 2017 mehrals drei Millionen Euro erbeutet hat. Die Ermittlungen werden von derPolizeidirektion Osnabrück geführt.Die Mitglieder der 60-köpfigen Bande agieren aus Call-Centern in der Türkei undgaben sich am Telefon fälschlicherweise als "Polizisten" aus. Sie forderten ihremeist älteren Opfer auf, Geld und andere Wertgegenstände herauszugeben, weil sieangeblich in Gefahr seien. Erstmals ist es bei den Ermittlungen gelungen, auchdie Hintermänner festzunehmen. Sie gehören zu einer türkisch-stämmigenGroßfamilie aus Datteln in Nordrhein-Westfalen. Bisher wurden in Deutschlanddrei Personen festgenommen. In der Türkei wurden der Kopf der Bande ebenso wiemehr als ein Dutzend Tatverdächtige verhaftet.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 RechercheMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30333Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: koordination@rbb-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4518006OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell