Schlafstrandkorb - Einzigartiges Schlaferlebnis jetzt auch auf der Insel Föhr (FOTO)

Wyk auf Föhr (ots) -Meer, Glück, Freiheit, Schlafstrandkorb. Pünktlich zu Beginn derSaison bietet die Insel Föhr als erste Nordseeinsel das einzigartigeSchlaferlebnis am Strand an. Zu zweit romantische Sonnenuntergänge inUtersum genießen. Am Nachthimmel in Nieblum die Sterne beobachten.Oder am nächsten Morgen wunderschöne Sonnenaufgänge in Wyk auf Föhrerleben. In drei Orten der Insel gibt es ab dem 08. Mai 2017Gelegenheit im Schlafstrandkorb eine Nacht unter freiem Himmel zuverbringen - Meeresrauschen inklusive."Ursprünglich wollten wir nur mit einem Schlafstrandkorb inUtersum starten. Doch auch in der Gemeinde Nieblum und der Stadt Wykauf Föhr kam die Idee gut an. So wurden aus einem schnell drei Körbe.Vor einer Woche orderte Nieblum dann sogar einen zweiten Korb. Nungehen wir mit insgesamt vier Schlafstrandkörben in die Saison", freutsich Jochen Gemeinhardt, Geschäftsführer der Föhr Tourismus GmbH(FTG), über die große Resonanz.Ab 08. Mai 2017 können Föhr-Gäste im Westen der Insel am Strandvon Utersum mit grandiosem Blick auf die beiden Nachbarinsel Amrumund Sylt traumhaft schöne Sonnenuntergänge beobachten. In Nieblumerwartet sie ein malerischer Sternenhimmel ganz ohneLichtverschmutzung. Und wer seinen Schlafstrandkorb am Strand derInselhauptstadt Wyk bucht, wird am nächsten Morgen mit einemwunderschönen Sonnenaufgang mit Blick auf das UNESCO WeltnaturerbeWattenmeer und die Halligen belohnt. "Da ist nicht nur der Alltagvergessen, da sprudeln auch die Glückshormone kräftig", soGemeinhardt.Mit 2,40 Meter Länge und 1,30 Meter Breite bietet derSchlafstrandkorb genügend Platz für bis zu zwei Personen. Die wind-und wasserdichte Plane lässt sich komplett schließen und ermöglichtdamit auch bei Wind und Regen ein unvergessliches Schlaferlebnis amStrand. Auch die kleinen Fenster an den Seiten lassen sich bei Bedarfverdunkeln. Der Schlafstrandkorb ist im Innenraum zudem mit einemHandbesen und einem kleinen LED-Licht für Notfälle ausgestattet. VorOrt stehen Sanitäranlagen die ganze Nacht über zur Verfügung. DieSchlafstrandkörbe können ausschließlich für eine Nacht gebuchtwerden. Unabhängig vom Standort kostet eine Übernachtung imSchlafstrandkorb auf Föhr 59 Euro inklusive Endreinigung zuzüglichKaution. Decken, Kissen oder Schlafsäcke sind selbst mitzubringen.Alternativ ist ein Schlafstrandkorbwäschepaket mit Kissen, Decke undLaken gegen Aufpreis leihweise bei einer Föhrer Wäscheagenturerhältlich.Die Idee aus der beliebten Sitzgelegenheit an Nord- und Ostsee einUrlaubsdomizil zu machen, entstand im Rahmen der Initiative»Glückswachstumsgebiet« der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein(TA.SH) mit ihren Partnern der Stiftung Mensch, demOstsee-Holstein-Tourismus e.V. sowie der Designagentur Feldmann undSchultchen. Mit Erfolg: Der Schlafstrandkorb "Made inSchleswig-Holstein" sicherte sich im letzten Jahr den DeutschenTourismuspreis. Vor zwei Wochen kam auf der InternationalenTourismus-Börse (ITB) in Berlin die Goldene Palme für die besteInnovation der Reisebranche hinzu. Produziert werden dieSchlafstrandkörbe von Hand in der Strandkorbmanufaktur der »StiftungMensch« in Meldorf im Kreis Dithmarschen von Menschen mitBehinderung.Weitere Informationen & Buchung: www.foehr.de/schlafstrandkorbWeitere Pressebilder von der Insel Föhr: www.foehr.de/pressebilderDie Insel Föhr:Die Nordseeinsel Föhr liegt im NationalparkSchleswig-Holsteinisches Wattenmeer, einem Weltnaturerbe der UNESCO.Jährlich genießen hunderttausende Urlauber den typisch friesischenCharme der Insel, die mit ihren langgezogenen, weißen Sandstränden,üppigem Grün und einer windgeschützten Lage als karibischste allerNordfriesischen Inseln gilt. Ein buntes Veranstaltungs- undAktivprogramm macht die "Friesische Karibik" ganzjährig zu einemattraktiven Urlaubsziel - für Familien und Tagesausflügler ebenso wiefür Gesundheitsurlauber und Kulturbegeisterte. Ein dichtes Netz ausRadwegen sowie zahlreiche Sportangebote von Kitesurfen bis Golfenermöglichen eine aktive, abwechslungsreiche Urlaubsgestaltung fürGroß und Klein.