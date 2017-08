Schlafprobleme oft auf Tagesnickerchen zurückzuführen

Baierbrunn (ots) - Wenn Senioren über schlechten Schlaf klagen,hängt dies in vielen Fällen mit Nickerchen am Tag zusammen. Daraufweisen Experten von der Schlafambulanz am Klinikum Nürnberg imApothekenmagazin "Senioren Ratgeber" hin. Ältere Körper bildenweniger Schlafhormon Melatonin, Tiefschlaf- und Traumphasen verkürzensich. Die Folge davon ist eine erhöhte Tagesmüdigkeit, die vieleSenioren durch Schläfchen am Tag ausgleichen. Diese senken aber denSchlafdruck in der Nacht. Herzleiden, Depressionen, Schmerzen oderNebenwirkungen einiger Medikamente verschärfen die Probleme.Die Nürnberger Schlafexperten haben für das aktuelle Heft des"Senioren Ratgebers" eine Sechs-Wochen-Schlafschule für Ältereentwickelt. Darüber hinaus beantworten sie bei einer Telefonaktion am17. August von 11 bis 13 Uhr Fragen zum Thema Schlafstörungen. Zuerreichen sind sie unter der kostenlosen Hotline 0800/1822530.Dieser Beitrag ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichungfrei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 8/2017 liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell